Dexter: Original Sin, dopo la cancellazione che ha fatto infuriare i fan, parte la mobilitazione online

La cancellazione di una serie amata come Dexter: Original Sin ha lasciato molti spettatori increduli e delusi. Negli ultimi anni, l'universo di Dexter è tornato più volte sul piccolo schermo con nuovi progetti che esplorano diverse fasi della vita del celebre emologo serial killer. La più recente incarnazione, Dexter: Original Sin, raccontava i primi anni del protagonista mentre iniziava a lavorare alla Miami Metro, con una narrazione ricca di tensione e mistero. Nonostante il buon riscontro di critica e pubblico, la Paramount ha deciso di interrompere la produzione dopo appena una stagione.

La notizia ha scatenato un vero e proprio movimento di fan determinati a salvare la serie. Una petizione su Change.org ha già raccolto oltre 49.000 firme, e il numero continua a crescere man mano che la campagna guadagna attenzione tra gli appassionati dell'universo di Dexter.

Dexter ha segnato la cultura pop e continua a essere amato dai fan

Dexter, debutto televisivo del 2006 con Michael C. Hall, ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura pop grazie a una scrittura brillante e personaggi memorabili. L'originale serie di Showtime ha raccontato per otto stagioni le vicende del serial killer con un codice morale proprio, conquistando critiche e pubblico.

Dexter: Michael C. Hall e Charlotte Rampling in una scena dell'episodio Every Silver Lining

Negli anni successivi, vari tentativi di rilancio sono stati messi in cantiere, tra cui Dexter: New Blood nel 2021, fino ad arrivare a Dexter: Original Sin, che ha esplorato le origini del personaggio con Patrick Gibson nel ruolo del giovane Dexter Morgan, affiancato da Christian Slater nei panni di Harry Morgan e da C. Hall come narratore iconico. Lo spin-off ha arricchito l'universo di Dexter con nuovi personaggi come Molly Brown, Christina Milian, James Martinez, Alex Shimizu e Sarah Michelle Gellar, offrendo una prospettiva fresca e intrigante.

Il motivo dietro la cancellazione sorprendente di Original Sin

Nonostante l'accoglienza positiva e un rating del 70% su Rotten Tomatoes, la serie è stata vittima di una ristrutturazione interna dopo la fusione tra Paramount+ e Skydance. L'operazione ha portato a una revisione dei piani di produzione, costringendo la piattaforma a privilegiare nuovi progetti come Dexter: Resurrection. La decisione è stata particolarmente dolorosa perché Original Sin aveva ancora margini per proseguire, e molti fan ritengono che la serie avesse un enorme potenziale narrativo.

Michael C. Hall in Dexter

La campagna per salvare Dexter: Original Sin continua a guadagnare terreno online, con fan di tutto il mondo che chiedono a gran voce alla Paramount di riconsiderare la cancellazione. Attraverso petizioni e condivisioni sui social media, la comunità dimostra quanto sia importante questo spin-off per il fandom di Dexter. Resta da vedere se la casa di produzione ascolterà le richieste, ma il movimento dimostra chiaramente che la storia di Dexter Morgan non è ancora pronta a concludersi e che il pubblico è pronto a lottare per il suo ritorno.