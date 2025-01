Dexter: Resurrection, iniziate le riprese della serie sequel con la prima foto dal set

Dopo che le riprese di Dexter: Resurrection sono finalmente iniziate, è stata diffusa la prima foto ufficiale del set.

Non sono molti gli show che sono andati avanti così a lungo come Dexter. Il dramma di Showtime è iniziato nel 2006 e continua ancora oggi, solo in una versione molto diversa. La serie originale si è conclusa nel 2013 dopo otto stagioni e, purtroppo, i fan non sono rimasti soddisfatti dal finale.

Si trattava di un finale aperto, insoddisfacente e molto cupo, che aveva lasciato i fan perplessi. Per anni, Dexter è stato in cima alle classifiche riguardo i peggiori finali di serie e si tratta di un'ereditò che continua ancora oggi.

Dexter: Resurrection, prima immagine che segna l'inizio delle riprese

Tuttavia, Showtime è riuscita a "resuscitare" una prima volta lo show con Dexter: New Blood. Nel revival, la storia del serial killer preferito d'America era stata ben accolta... anche stavolta fino al suo finale. Questa volta, però, le cose sembravano definitive. Dexter: New Blood si concludeva con Dexter ucciso da suo figlio, il che significava che qualsiasi serie futura sarebbe stata probabilmente affidata a quel personaggio.

Annunciata la nuova serie Dexter: Resurrection con protagonista Michael C. Hall

I fan si sono opposti a gran voce a questa scelta perché non si sentivano in sintonia con il figlio di Dexter, soprattutto dopo averlo visto uccidere il personaggio a cui erano affezionati. Showtime ha quindi prima annunciato una serie prequel intitolata Dexter: Original Sin, che ha recentemente debuttato con reazioni positive da parte dei fan, ma ha anche confermato la serie sequel intitolata Dexter: Resurrection, prevista per giugno 2025 e con il ritorno in scena di Michael C. Hall.

Le riprese di Dexter: Resurrection sono cominciate il 9 gennaio 2025 e il regista Marcos Siega ha condiviso la prima foto del set in un post su Instagram ora cancellato. La foto mostra un ciak adagiato nella neve, suggerendo che la serie sarà ancora ambientata in inverno dopo gli eventi di New Blood. Questo non è certo uno shock, dato che Resurrection dovrebbe riprendere immediatamente dopo l'ultima volta che abbiamo visto Dexter, a nord di New York poco dopo Natale.