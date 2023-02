Dexter: New Blood: la stagione 2 del revival non ci sarà, ma è in arrivo un prequel?

No, non ci sarà una seconda stagione per il revival sequel Dexter: New Blood, ma... Forse una serie prequel sì?

Dexter: New Blood non avrà una seconda stagione, ma potremmo presto rivedere il personaggio titolare della serie di Showtime in un progetto prequel. Cerchiamo di capire quali sono i piani del network.

È il sito TV Line a riportare che, secondo molteplici fonti, il revival della celebre serie tv di Showtime con protagonista Michael C. Hall, Dexter: New Blood, non verrà seguito da una seconda stagione nonostante il grande successo in termini di ascolti e accoglienza dei nuovi episodi dello show.

Sembra infatti che il riassetto organizzativo in casa Paramount, che prevede anche la fusione di Showtime con la piattaforma streaming Paramount+, sia stato accompagnato dalla cancellazione di alcuni titoli, e fra questi rientrerebbe anche il sequel di Dexter.

Il franchise, tuttavia, non giungerà al termine, almeno secondo gli attuali piani della compagnia: degli insider avrebbero dichiarato che si stanno esplorando diverse iterazioni di Dexter, inclusa una serie prequel con protagonista una versione più giovane dell'antieroe che tutti conosciamo.

Al momento non vi sono conferme (o smentite) ufficiali da parte di Showtime riguardo il futuro di Dexter, ma vi terremo aggiornati.