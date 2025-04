Dexter: Resurrection, il teaser svela la data di uscita della serie con Michael C. Hall

Paramount+ ha condiviso un teaser per annunciare la data di uscita della nuova serie Dexter: Resurrection, che segna il ritorno sul piccolo schermo del personaggio interpretato da Michael C. Hall.

L'appuntamento per i fan è stato fissato sugli schermi americani per la serata di domenica 13 luglio.

Cosa racconterà la serie sequel

Nel breve video condiviso online si mostra il protagonista mentre legge un quotidiano in cui si dichiara che Dexter Morgan è morto.

Il personaggio di Michael C. Hall reagisce quindi alla lettura senza nascondere un po' di sarcasmo.

Ecco il teaser:

La serie Dexter: Resurrection vedrà Clyde Phillips coinvolto come showrunner e produttore esecutivo. Le riprese degli episodi sono ancora in corso a New York.

La storia prenderà il via settimane dopo gli eventi raccontati in New Blood. Dexter è stato colpito al petto da un colpo d'arma da fuoco sparato dal figlio e si risveglierà dal coma scoprendo che Harrison (Jack Alcott) è scomparso senza lasciare alcuna traccia.

Dexter parte quindi con destinazione New York per trovarlo, consapevole di quanto sia stato difficile ciò che ha affrontato il figlio, ma la situazione non sarà semplice. Quando Angel Batista (David Zayas) arriverà con numerose domande, Dexter si renderà conto che il suo passato sta nuovamente per emergere.

Padre e figlio dovranno affrontare l'oscurità che anima una parte di New York, ritrovandosi in una situazione più complicata che mai e per uscirne saranno obbligati a unire le forze.

Gli interpreti dello show

Il cast comprende anche Uma Thurman nel ruolo di Charley, Ntare Guma Mbaho Mwine nella parte di Blessing Kamara, Kadia Saraf che sarà la detective Claudette Wallace, Dominic Fumusa nei panni del detective Melvin Oliva, Emilia Suarez che sarà Elsa Rivera, James Remar che interpreta il padre di Dexter, e Peter Dinklage che ha il ruolo di Leon Prater.

Tra gli interpreti anche Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet, David Dastmalchian, John Lithgow, e Jimmy Smits.

Alla regia delle puntate ci saranno Marcos Siega, che si occuperà di sei puntate, e Monica Raymund che ne firmerà quattro.