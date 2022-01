Dexter: New Blood regina di Showtime: è la serie più vista di sempre sul network

Dexter: New Blood ha superato Homeland e si è affermata come la serie di Showtime più seguita di tutti i tempi!

Nonostante i contenuti ricchi di splatter, Dexter: New Blood ha superato Homeland e si è affermata come la regina di Showtime. La nuova stagione revival con Michael C. Hall, infatti, è la serie più vista di tutti i tempi sulla rete televisiva statunitense!

Con la sua media di 8 milioni di spettatori a episodio attraverso le varie piattaforme, Dexter: New Blood si è affermata come la serie più seguita di tutti i tempi per Showtime. La serie con Michael C. Hall ha anche stabilito un secondo record: il suo episodio finale, infatti, ha superato quanto registrato dal finale della terza stagione di Homeland e, con i suoi 3 milioni di spettatori registrati soltanto di domenica, è stato il più visto di sempre per un prodotto targato Showtime. Altri 2 milioni di fruitori, inoltre, hanno scelto di visionare lo show in streaming e attraverso altre piattaforme.

Gary Levine, Presidente della sezione Entertainment presso Showtime Networks, ha dichiarato: "Siamo entusiasti all'idea che tutti questi fan abbiano seguito Dexter: New Blood in queste ultime 10 settimane. Sia che abbiano amato il finale o che non abbiano potuto sopportare di veder finire lo show, apprezziamo molto la loro passione. I nostri più profondi ringraziamenti a Michael, Clyde Phillips, e a Scott Reynolds e Marcos Siega per aver dato una conclusione profondamente potente alla nostra amata e straordinaria serie".

Dexter: New Blood, la reunion tra Jennifer Carpenter e Michael C. Hall

Forte di ascolti del genere, lo showrunner Clyde Phillips potrebbe proporre un sequel a Showtime? Ecco la risposta che l'uomo ha dato a Collider: "Beh, in realtà la decisione spetta a Showtime. E parlando di chiamate, se mi chiamassero e dicessero 'Guarda, questa è una grande risorsa per Showtime', ci penserei su. Credo che Dexter sia la loro risorsa numero uno. Se mi chiamassero e dicessero di voler proseguire, lascerei tutto per farlo. Lo show ha avuto un enorme successo per loro in questa stagione. E a fine mese i numeri raggiungeranno cifre ancora più elevate. Penso che questo aspetto possa essere determinante nella decisione di Showtime. Io, eventualmente, lascerei perdere qualsiasi cosa per tornare in sella a Dexter!".