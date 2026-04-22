Devil May Cry 2: col nuovo trailer arrivano su Netflix i cattivi storici della saga videoludica

Dante e Vergil tornano a darsi battaglia il 12 maggio: Netflix ha rilasciato il trailer della seconda stagione, mostrando due cattivi storici della saga, come Arius e Mundus.

La prima stagione di Devil May Cry era solo un antipasto, ma con il nuovo trailer Netflix ha deciso di fare sul serio. La data d'uscita è fissata per il 12 maggio e stavolta non ci si limita a qualche combattimento coreografico: al centro di tutto c'è la faida tra Dante e suo fratello Vergil, un legame fatto di sangue e spade che sta per esplodere definitivamente. Se lo scorso capitolo era servito a scaldare i motori, qui si entra direttamente nell'inferno.

Arius e Mundus: i nuovi incubi di Dante

La vera notizia bomba che arriva dal trailer della serie Netflix su Devil May Cry riguarda i villain. Dimenticate il Bianconiglio: stavolta si scava nel passato dei videogiochi. Il primo a farsi vedere è Arius. Chi ha giocato a Devil May Cry 2 si ricorderà del boss della Uroboros, quel tizio con i baffetti che voleva dominare il mondo con la sua multinazionale.

Era già apparso in un cameo nel finale della prima stagione, ma ora sarà uno dei nemici principali. Ma la vera pelle d'oca arriva con Mundus. Parliamo del re dei demoni, il cattivo supremo del primo storico capitolo della saga. Vedere entrambi nello stesso trailer significa che Dante e Vergil avranno le mani impegnate. Dover gestire due minacce del genere contemporaneamente porterà la narrazione su un livello di tensione mai visto prima nell'anime.

La dinamica tra i due fratelli sarà il perno di tutto. Dante continua a fare il duro per proteggere gli umani, mentre Vergil è ancora accecato dalla fame di potere. La tagline della stagione non lascia spazio a dubbi: "Una guerra tra mondi si accende mentre Dante deve combattere l'unica forza che rispecchia la sua".

Non è solo una questione di chi mena più forte. Dante dovrà scavare nei suoi ricordi d'infanzia, affrontando quel senso di solitudine che si porta dietro da quando la sua famiglia è stata distrutta. Il ritorno di Vergil lo metterà davanti a una scelta: chiudere i conti con il passato o farsi trascinare a fondo. Il trailer gioca tutto su questo contrasto, tra schizzi di sangue demoniaco e dialoghi taglienti che faranno felici i fan.

Easter egg e amore per la lore Capcom

Se c'è una cosa che abbiamo imparato con la prima stagione è che Shankar adora infilare citazioni ovunque. Dante aveva già menzionato una missione a Raccoon City, facendo l'occhiolino ai fan di Resident Evil, e c'è da scommettere che i nuovi episodi saranno pieni di chicche simili.

Vergil in Devil May Cry

Il regista non sta facendo una copia carbone dei giochi, ma sta costruendo un universo che ne rispetta l'anima. Scegliere di ripescare Arius, un personaggio spesso dimenticato, dimostra che c'è la voglia di esplorare ogni angolo della lore di Capcom, anche quelli meno battuti.

Perché questo adattamento funziona dove altri falliscono? Perché non ha paura di essere eccessivo. Il trailer mostra una fluidità nelle animazioni che non ha nulla da invidiare ai migliori prodotti nipponici. Il 12 maggio è vicino e l'attesa per vedere Dante mangiare pizza mentre affetta demoni giganti è alle stelle. Resta da capire come Vergil si incastrerà nei piani di Mundus e se i due fratelli riusciranno a collaborare almeno per un istante prima di provare a uccidersi a vicenda.

Una cosa è certa: la seconda stagione di Devil May Cry ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo punto di riferimento per gli amanti degli action. Prepariamo i fazzoletti per le scene drammatiche e i popcorn per quelle scenografiche, perché l'inferno sta per scatenarsi davvero.