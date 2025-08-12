Demon Slayer, Channing Tatum darà la voce nel nuovo film: "Mi sono innamorato della saga grazie a mia figlia"

Negli ultimi decenni, le produzioni anime più prestigiose hanno spesso attirato star di Hollywood per il doppiaggio internazionale, creando ponti inattesi tra due mondi narrativi. Ora tocca a Demon Slayer: Infinity Castle, che accoglie nel suo cast Channing Tatum, entusiasmando i fan del grande schermo.

Hollywood incontra il mondo dei demoni

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie - Infinity Castle, già acclamato in Giappone, si prepara a conquistare il pubblico nordamericano con una sorpresa di peso: Channing Tatum, celebre per aver interpretato Gambit in Deadpool & Wolverine, sarà la voce di Keizo nella versione inglese.

Una scena con Channing Tatum

La notizia, confermata da Variety, arriva a poche settimane dall'uscita del film nelle sale statunitensi e canadesi, fissata per il 12 settembre. Accanto a Tatum troveremo Rebecca Wang, già apprezzata dai fan dell'animazione giapponese per i ruoli di Sung Jinah in Solo Leveling e Litus in That Time I Got Reincarnated as a Slime, qui nei panni di Koyuki.

A commentare l'annuncio è stato Mitchel Berger, vicepresidente esecutivo di Crunchyroll: "Siamo entusiasti di accogliere Channing Tatum, che ha scoperto il suo amore per Demon Slayer e per l'anime guardando la serie con sua figlia, insieme a Rebecca Wang come voci inglesi di Keizo e Koyuki". Un retroscena familiare che aggiunge un tocco di umanità e calore a una scelta di casting destinata a far parlare di sé.

Un finale in tre atti per un fenomeno globale

Diretto da Haruo Sotozaki, Infinity Castle rappresenta il primo capitolo di una trilogia cinematografica che porterà alla conclusione definitiva della saga di Demon Slayer.

La locandina di Demon Slayer

La versione doppiata in inglese non rinuncerà alle voci storiche che hanno contribuito al successo internazionale dell'anime: Zach Aguilar (Tanjiro Kamado), Abby Trott (Nezuko Kamado), Aleks Le (Zenitsu Agatsuma), Bryce Papenbrook (Inosuke Hashibira), Johnny Yong Bosch (Giyu Tomioka) ed Erika Harlacher (Shinobu Kocho) completeranno il cast vocale.

Per Tatum, già protagonista di saghe action come G.I. Joe: The Rise of Cobra, della trilogia di Magic Mike e di titoli pop come Free Guy, il doppiaggio di un anime rappresenta un nuovo terreno creativo.

È anche un segnale di come l'industria cinematografica americana e l'animazione giapponese stiano intrecciando sempre più i propri percorsi, creando esperienze ibride capaci di attrarre pubblici differenti.