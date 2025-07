Demon Slayer, il doppiatore giapponese di Inosuke svela: "Anche io mi sono allenato sotto a una cascata"

In una recente intervista, il doppiatore giapponese di Inosuke, Matsuoka Yoshitsugu, ha parlato di quanto sia dedito al suo personaggio, al punto di aver persino completato lui stesso l'addestramento Hashira.

Durante la promozione di Demon Slayer: Infinity Castle, il doppiatore giapponese di Inosuke, Matsuoka Yoshitsugu, ha rivelato di essersi sottoposto a un autentico allenamento da Hashira (noti nella traduzione italiana come "I Pilastri"), sfidando una cascata gelida come nel celebre arco della serie. Non pago, ha anche dichiarato di voler provare altre follie, portando lo spirito di Inosuke ben oltre lo schermo.

Matsuoka Yoshitsugu, voce di Inosuke: quando il doppiatore diventa il personaggio

Mentre Demon Slayer: Infinity Castle si avvia a infrangere ogni record cinematografico, superando persino Mugen Train nel weekend di debutto giapponese, i riflettori non sono solo puntati sulla battaglia finale contro Muzan, ma anche sui volti - e le voci - dietro i protagonisti. Tra questi, Matsuoka Yoshitsugu, doppiatore di Inosuke, ha deciso di vivere il ruolo con una dedizione quasi ascetica.

La locandina di Demon Slayer

Durante un'intervista recente, ha confessato di aver voluto provare sulla propria pelle uno degli allenamenti più folli visti nella quarta stagione: l"allenamento della cascata". Nel corso degli ultimi episodi, i protagonisti sedevano sotto una cascata ghiacciata, cercando di vedere per quanto tempo avrebbero potuto resistere alle condizioni estreme. Con un colpo di scena sorprendente, Matsuoka Yoshitsugu ha detto che ha voluto provare anche lui un simile allenamento, affermando poi: "Non voglio mai più rifarlo. Dopo, la cascata era gelida anche per il vento creato dalla forza dell'acqua."

La scena, nel contesto narrativo dell'Hashira Training Arc, era già memorabile per il suo mix di assurdità e disciplina, con i protagonisti seduti sotto un torrente glaciale per testare il proprio spirito. Matsuoka, con il suo gesto, ha sfumato il confine tra realtà e animazione, incarnando la furia indomita di Inosuke anche lontano dallo studio di registrazione.

Paracaduti e altre follie: Matsuoka e lo spirito di Inosuke

Ma non è finita qui. Lo spirito selvaggio di Inosuke sembra aver contagiato il suo doppiatore anche nella vita reale. "Paracadutismo! Penso che me ne pentirò subito dopo, ma devo provarlo almeno una volta per avere un riferimento. Shimono-san ha detto che va bene, e la prossima volta voglio assolutamente portare con me (Hanae) Natsuko."

Nella trama, Inosuke è stato trascinato nell'Infinity Castle tramite un portale, ignaro dello scontro in corso tra Muzan e gli altri Hashira. Eppure, fedele a se stesso, è entrato nel caos con un sorriso smagliante, pronto alla lotta. Il film è già uscito in Giappone, mentre il pubblico occidentale dovrà attendere fino al 12 settembre per assistere al primo capitolo di quella che si preannuncia una trilogia monumentale. E nel frattempo, chi potrà mai fermare Matsuoka? Forse solo la gravità.