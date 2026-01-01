Demon Slayer, per Capodanno spunta un omaggio che ricorda una celebre serie sui cavalli da corsa

Demon Slayer, dopo un 2025 da record, sceglie di inaugurare il nuovo anno che sarà "l'Anno del Cavallo di fuoco", con un tributo illustrato tra tradizione, anime e suggestioni alla Umamusume.

Per salutare il 2025 e accogliere il 2026, Ufotable ha pubblicato nuove illustrazioni di Demon Slayer ispirate all'Anno del Cavallo del calendario cinese, richiamando visivamente l'estetica di Umamusume: Pretty Derby e rafforzando il legame con i fan.

Un anno da record per Demon Slayer

Il 2025 è stato un anno decisivo per Demon Slayer. L'uscita del primo capitolo della trilogia finale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, ha segnato un traguardo storico, diventando il film anime di maggior successo di sempre. Un risultato che ha consolidato ulteriormente il lavoro di Ufotable e l'affetto del pubblico verso Tanjiro e il Corpo degli Ammazzademoni, mentre il destino dello scontro finale contro Muzan rimane ancora avvolto nel mistero.

In attesa di nuove informazioni sul prossimo film, lo studio ha deciso di mantenere alta l'attenzione con un'iniziativa dal tono più leggero e celebrativo. Con l'arrivo del 2026, designato dal calendario zodiacale cinese come "Anno del Cavallo", Ufotable ha condiviso nuove illustrazioni che reinterpretano i personaggi di Demon Slayer. Un'operazione che non è passata inosservata, soprattutto per la somiglianza stilistica con Umamusume: Pretty Derby, celebre franchise che trasforma cavalli da corsa reali in personaggi anime.

Insieme alle immagini, lo studio ha voluto accompagnare l'omaggio con un messaggio rivolto ai fan, un saluto che suona come un abbraccio collettivo: "Estendiamo la nostra più sincera gratitudine a tutti voi per il vostro straordinario supporto durante quest'anno. Siamo profondamente riconoscenti per il caloroso incoraggiamento di ognuno di voi che ha camminato al nostro fianco con Demon Slayer. Preghiamo affinché il nuovo anno porti momenti meravigliosi a tutti voi e vi auguriamo salute e felicità. Buon Anno".

L'eredità di Umamusume e il futuro di Demon Slayer

Il riferimento a Umamusume: Pretty Derby non è casuale. Pur essendo nato come anime, il franchise ha trovato la sua consacrazione definitiva nel mondo videoludico. Il gioco mobile dedicato ha superato i trenta milioni di download a livello globale, generando introiti miliardari grazie a un sistema gacha che spinge i giocatori a collezionare personaggi ispirati a cavalli realmente esistiti. Un successo tale da spingere alcuni fan a visitare le scuderie reali per vedere da vicino gli animali che hanno dato origine ai loro beniamini animati.

Anche Demon Slayer ha sperimentato il terreno dei giochi mobile, adottando meccaniche simili. Il modello gacha si sposa perfettamente con gli anime shōnen, dove il carisma dei personaggi è un motore potentissimo di coinvolgimento. L'universo del Corpo degli Ammazzademoni, popolato da eroi iconici e antagonisti memorabili, offre una base ideale per questo tipo di esperienze digitali, rafforzando la presenza del brand oltre lo schermo.

Resta però aperta la grande domanda: quando arriveranno notizie concrete sul prossimo film? Durante il recente Jump Festa, molti fan sono rimasti delusi dall'assenza di annunci ufficiali da parte di Ufotable. Tuttavia, questo tributo per l'Anno del Cavallo potrebbe essere letto come un segnale sottile, un modo per ricordare che il viaggio di Tanjiro non è affatto concluso.