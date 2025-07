Demon Slayer, il nuovo film è stato già hackerato? Un record illegale a pochi giorni dall'uscita in Giappone

Demon Slayer: Infinity Castle pare essere già stato piratato e distribuito illegalmente online, prontamente frenato da rigidi controlli. Su Reddit e TikTok però fioccano link, richieste e frammenti video, segno di un desiderio globale frustrato da una distribuzione ancora troppo lenta e geolocalizzata. L'episodio riaccende il dibattito tra fan delusi, diritti d'autore e strategie di mercato.

Demon Slayer: Infinity Castle hackerato e online

Mentre Demon Slayer: Infinity Castle approda nei cinema giapponesi, la rete lo ha già fagocitato. In una delle conversazioni più seguite su Reddit, centinaia di utenti chiedono - e si scambiano - link pirata del film, alcuni dei quali puntano a versioni in bassa definizione, senza sottotitoli o con scene mancanti. Alcuni utenti offrono file via gofile.io, altri promettono l'intera pellicola in HD via Telegram. "Se volete la versione in alta qualità mandatemi un messaggio privato", scrive un utente con naturalezza disarmante. Nel frattempo, altri dichiarano apertamente: "Non vogliamo guardarlo illegalmente".

Una scena di Demon Slayer

Non si tratta di un episodio isolato, ma di una vera e propria emorragia digitale che sta colpendo uno dei titoli più attesi dell'anno. Su TikTok e Discord circolano spezzoni del combattimento di Shinobu e altri momenti chiave della storia, segno che il leak è diffuso e profondo.

Dietro l'hack, c'è anche una frustrazione crescente verso un sistema distributivo che molti giudicano obsoleto. "Perché non lo rilasciano in tutto il mondo contemporaneamente?" chiede un utente. Un altro rincara: "È assurdo dover aspettare settembre per vederlo in Occidente solo perché in Giappone vige una legge sul copyright fuori dal tempo".

Questo caso riporta sotto i riflettori il delicato equilibrio tra tutela dei diritti e soddisfazione dei fan. La distribuzione differita, motivata da esigenze di doppiaggio e vendite home-video, rischia di diventare un boomerang, soprattutto in un mondo dove "l'attesa è la madre della pirateria". E se è vero che chi registra un film in sala in Giappone rischia il carcere, è altrettanto vero che nel resto del mondo basta una connessione e un nickname per demolire un embargo.