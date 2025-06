Death Stranding 2: Hideo Kojima stava per rinunciare al videogame per colpa della pandemia

Mentre cresce l'attesa tra i fan che auspicano di incontrare di persona Hideo Kojima a Lucca dopo l'annuncio della tappa del tour mondiale di lancio di Death Stranding 2: On the Beach, il geniale creatore di videogame confessa di aver quasi rinunciato a realizzare il sequel del popolare videogame per colpa delle difficoltà sperimentate durante la pandemia.

Parlando con Dexerto, Kojima ha spiegato: "Death Stranding 2 è davvero speciale. Abbiamo avuto la pandemia, tutti l'hanno vissuta. Non è stato possibile incontrare le persone di persona. non ho potuto incontrare nemmeno gli attori. Avevo già deciso tutto il cast, ma durante la pandemia ho pensato di non farcela".

Lui stesso, dopo aver contratto la malattia, sta per perdere le speranze di riuscire a portare in fondo il lavoro: "Anch'io mi sono ammalato, pensavo fosse la fine del mondo. Ho creato giochi per anni, ma Death Stranding 2 è stata la sfida più difficile finora. Mentre la pandemia imperversava, ho capito che dovevo continuare a lavorare sul gioco, per il bene dell'azienda."

Cosa aspettarci da Death Stranding 2?

Ancora non sappiamo se Hideo Kojima sarà presente a Lucca Comics & Game per la tappa conclusiva del tour mondiale di lancio di Death Stranding 2. Secondo quanto riferito da IGN, il creatore di videogame cinefilo avrebbe apportato modifiche sostanziali al gioco perché i playtester lo ritenevano "troppo bello". Il compositore delle musiche ha anche confermato che Kojima ha modificato la storia durante lo sviluppo.

Oltre al videogame, Death Stranding darà vita a un franchise cinematografico con l'arrivo di un film live-action e di un anime.

L'uscita di Death Stranding 2: On the Beach è prevista per il 26 giugno 2025. Il gioco d'azione e avventura open world in terza persona ha come protagonista Norman Reedus nel ruolo di Sam Bridges. Al suo fianco una pioggia di star tra cui spiccano Lea Seydoux e l'attore italiano Luca Marinelli.