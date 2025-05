Death Stranding diventa anime: Hideo Kojima espande il suo universo visionario

Hideo Kojima ha confermato ufficialmente la produzione di un anime tratto dall'universo di Death Stranding, accanto al già annunciato film live-action prodotto da A24. L'autore intende trasformare la sua creazione in un'opera cinematografica capace di distinguersi e di conquistare i grandi festival. L'anime, ancora avvolto nel mistero, è uno dei numerosi progetti in sviluppo legati al franchise.

Una nuova frontiera per Death Stranding

L'universo post-apocalittico di Death Stranding si prepara a espandersi oltre i confini del videogioco: Hideo Kojima ha rivelato in un'intervista a Vogue Japan che un adattamento anime è attualmente in fase di lavorazione. La notizia si affianca a quella già nota del film live-action prodotto da A24 e diretto da Michael Sarnoski (A Quiet Place: Day One), ma rappresenta una svolta ancora più ambiziosa per l'autore giapponese. "Sto cercando di realizzare Death Stranding in un modo che solo un film può fare", ha dichiarato Kojima, "e che possa vincere premi a Cannes e Venezia. In effetti, stiamo lavorando anche a un adattamento anime."

Nessuna informazione certa è ancora emersa su quale studio stia curando la trasposizione o dove si collochi temporalmente nella timeline della saga, ma l'annuncio rafforza il senso di un universo narrativo in continua mutazione, pronto a raccontarsi attraverso nuove forme.

Già nel settembre 2024 Kojima aveva lasciato intuire l'esistenza di più progetti derivati da Death Stranding, parlando di una "seconda fase" nella crescita della sua proprietà intellettuale, che si sta diramando in direzioni sempre più eterogenee. Il live-action, scritto e diretto da Sarnoski, promette di approfondire i misteri legati al fenomeno del "Death Stranding", ovvero quel collasso cosmico che ha fuso i mondi dei vivi e dei morti, elemento chiave del gioco originale. Nell'intervista, Kojima distingue tra due approcci recenti agli adattamenti videoludici: da un lato titoli fedeli come The Last of Us, dall'altro film-piacere per fan come Super Mario Bros.; lui però punta a un'espressione cinematografica pura, che sappia affermarsi come opera d'autore. Con l'anime, ancora avvolto nel silenzio, si preannuncia l'ennesimo tassello di una narrazione tentacolare che continua a sorprenderci.