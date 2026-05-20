GF Vip, Antonella Elia dopo la finale: "Hanno fatto vincere quella gallina"

Ieri sera si è conclusa l'ottava edizione del Grande Fratello Vip, con un finale molto combattuto tra le due concorrenti più forti della stagione: Alessandra Mussolini e Antonella Elia. A conquistare la vittoria è stata Alessandra Mussolini, che ha ottenuto il 55,95% delle preferenze al televoto finale, superando proprio la sua storica rivale all'interno della Casa.

Rivalità in Casa tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia

Il percorso delle due finaliste è stato segnato da continui contrasti e momenti di forte tensione. Durante tutta l'edizione, i rapporti tra Mussolini ed Elia sono stati spesso conflittuali, contribuendo a rendere le loro dinamiche uno degli elementi centrali del reality.

Lo scontro finale al televoto ha rappresentato il culmine di questa rivalità, con il pubblico chiamato a decretare la vincitrice della stagione.

Alessandra Mussolini dopo la finale

Le dichiarazioni di Antonella e Alessandra dopo la finale

A telecamere spente, Antonella Elia non ha nascosto la sua delusione per il risultato, commentando in modo molto diretto: "Mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina".

Dall'altra parte, Alessandra Mussolini ha risposto alle domande dei canali social del programma mostrando soddisfazione per la vittoria: "Io sono felicissima, perché noi abbiamo vissuto in una bolla... Adesso sono qui vestita da cesna, ha vinto la cesna".

I commenti degli altri concorrenti

Anche gli altri finalisti hanno commentato l'esito della serata. Raimondo Todaro e Adriana Volpe, rispettivamente terzo e quarto classificato, hanno sottolineato come entrambe le finaliste abbiano avuto un percorso meritevole all'interno del programma. Secondo loro, la finale avrebbe potuto essere vinta da entrambe, data la centralità del loro ruolo in questa edizione.

Marco Berry ironizza sulla vittoria

Tra i commenti più leggeri della serata, quello di Marco Berry, che ha ricordato con ironia il soprannome affibbiato ad Alessandra Mussolini durante il programma: "Ha vinto Abelarda Prunotti, ma sono contento: se lo meritavano tutti e due. Dovevano arrivare loro due in finale e poteva finire in qualsiasi modo".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Rivivi i momenti più iconici della finale di Grande Fratello VIP