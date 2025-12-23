Hideo Kojima catturato da KPop Demon Hunters: "Ho pianto tutte le mie lacrime"

Il celebre creatore di videogame è incappato per caso nel film Netflix più visto e non è riuscito a smettere di vederlo fino alla fine, ecco il suo commento entusiasta.

Grande appassionato di cinema nonché puntuale recensore, Hideo Kojima ha espresso il suo entusiasmo per una hit Netflix in cui è incappato per caso. Si tratta del film d'animazione rivelazione KPop Demon Hunters, che lo ha commosso fino alle lacrime.

KPop Demon Hunters segue un trio di star del K-pop che lavorano come cacciatrici di demoni, il cui legame viene messo alla prova quando scoprono che una di loro nasconde un segreto: in realtà è per metà demone. Con un 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, il film si è rivelato un successo di critica e pubblico, schizzando in vetta alle classifiche di Netflix e al botteghino nei due weekend in cui è stato distribuito al cinema, mentre la sua colonna sonora ha scalato le classifiche musicali.

Una scena di KPop Demon Hunters

Il giudizio di Hideo Kojima

Nonostante il clamore intorno al film, Hideo Kojima sembra essersi avvicinato tardi al fandom di KPop Demon Hunters, come ha ammesso su X scrivendo: "Ho iniziato a guardare KPop Demon Hunters per caso, ne sono rimasto completamente affascinato e alla fine ho pianto a dirotto. È davvero, davvero bello".

Scoprite la nostra recensione di KPop Demon Hunters per analizzare le ragioni di questo incredibile successo. Il film d'animazione è stato ampiamente elogiato per la sua musica, l'animazione e i temi universali, colpendo al cuore lo stesso Kojima.

In attesa di una possibile candidatura all'Oscar come miglior film di animazione, KPop Demon Hunters ha ottenuto candidature ai Critics' Choice Award e Golden Globe, sfidando rivali come Arco, Zootropolis 2, e La piccola Amélie. Ai Golden Globe 2026 ha conquistato tre candidature: miglior film d'animazione, miglior canzone originale (Golden) e Miglior Successo al Botteghino.