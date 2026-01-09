Hideo Kojima condivide la lista dei suoi film e serie tv preferite nel 2025: manca Stranger Things

Il creatore di Metal Gear Solid ha rivelato le sue serie e i suoi film preferiti del 2025, e tra questi manca la presenza di Stranger Things ma spicca un titolo che unisce tradizione giapponese e tensione moderna: il drama d'azione Last Samurai Standing targato Netflix.

Hideo Kojima ha rilasciato la sua personale lista di serie tv e film "preferiti", inserendo titoli che già aveva lodato, ma soprattutto saltando alcuni nomi: Last Samurai Standing si piazza tra i migliori drama del 2025, lodandolo come uno degli adattamenti live-action più riusciti dell'anno. La serie d'azione di Netflix, nata da romanzo e manga, ha conquistato il celebre game designer. Eppure manca qualche serie...

Last Samurai Standing: la serie che ha conquistato Kojima

Tra le scelte di Kojima, spicca Last Samurai Standing, un adattamento manga in live-action targato Netflix. Basata sull'omonimo romanzo, la serie racconta la storia di un gruppo di samurai costretti a confrontarsi con la propria sopravvivenza in un'epoca in cui l'era dei samurai giunge al termine. Kojima ha evidenziato come la trama, inizialmente simile a un Squid Game in versione samurai, abbia immediatamente catturato il suo interesse: "Ho guardato ininterrottamente i primi tre episodi... la premessa della serie mi aveva già attirato".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La forza della serie risiede nell'azione intensa e nella capacità di trasformare il conflitto samurai in un dramma mozzafiato, capace di combinare elementi storici e survival game. Dopo aver completato tutti e sei gli episodi, Kojima ha condiviso la sua valutazione finale, descrivendo la serie come "uno dei drama più intriganti che abbia mai visto, ricco di qualità eccezionali". Colpito dall'esperienza, il creatore ha deciso di procurarsi il materiale originale del manga per scoprire come si evolverà la storia, dato che la seconda stagione richiederà ancora tempo per arrivare.

L'aspetto interessante è che, nonostante abbia apertamente apprezzato anche la stagione finale di Stranger Things, quest'ultima non figura nella selezione. Considerando che Kojima aveva iniziato a elogiare l'ultima stagione, questa scelta di non citarlo offre già la misura dell'impatto che il finale ha avuto su di lui.

La lista di Kojima: anime, manga e sorprese del 2025

Oltre a Last Samurai Standing, Kojima ha elencato altri titoli degni di nota. Tra i drama, figurano Adolescence, El Eternauta (The Eternaut) e Pluribus, mentre nel settore dei film in streaming ha citato Frankenstein e KPop Demon Hunters. La sua passione per l'animazione e le opere ispirate a manga emerge chiaramente, con titoli che riflettono il gusto per storie stratificate e universi ricchi di dettagli.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Kojima dimostra così quanto il suo sguardo sulla cultura pop non sia limitato ai videogiochi: conosce e valorizza la qualità dei contenuti in diversi media, spesso anticipando i trend globali. La sua lista diventa una guida preziosa per i fan che vogliono orientarsi tra le serie e i film più interessanti del 2025, rivelando una predilezione per narrazioni coraggiose e innovative che uniscono azione, estetica e profondità narrativa.

In questo contesto, Last Samurai Standing emerge come la scelta più consigliata per chi vuole seguire i passi di Kojima in un viaggio tra spade, onore e sopravvivenza.