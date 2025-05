Death Stranding arriva al cinema: Kojima annuncia quando farà il suo debutto da regista

Hideo Kojima stesso conferma l'arrivo del film di Death Stranding, segnando il suo esordio ufficiale nel mondo del cinema. L'autore giapponese, noto per le sue visioni creative, promette un'opera "strana e incredibile", mentre i fan contano i giorni in attesa di scoprire come trasformerà l'universo enigmatico del gioco in linguaggio cinematografico. Ma quando uscirà il suo film?

Hideo Kojima al cinema col suo Death Stranding

Chi conosce Hideo Kojima sa bene che le sue storie non si limitano a essere giocate: si vivono, si interpretano, a volte si subiscono. Ed è proprio con questa sua inconfondibile cifra artistica che il creatore di Metal Gear Solid si prepara a sbarcare sul grande schermo. Il film di Death Stranding, adattamento dell'omonimo videogioco pubblicato nel 2019, è finalmente in marcia. Lo ha confermato lo stesso Kojima, seppur in modo indiretto, attraverso un aggiornamento condiviso dalla sua assistente personale sui social. Nel post, che tocca anche altri progetti in cantiere come il criptico Physint e l'atteso Death Stranding 2, viene fatto un accenno importante: il debutto cinematografico dell'autore giapponese è previsto per il 2027. Mancano ancora due anni, dunque, ma la strada è tracciata.

Hideo Kojima sul set

La pellicola è avvolta nel mistero, proprio come ogni creatura firmata Kojima. Si sa solo che sarà "strana e incredibile" - parole dello stesso autore - e questo basta a far salire la curiosità tra i fan, da sempre abituati a scivolare tra realtà e sogno nei suoi universi narrativi. L'orizzonte temporale è ancora vago, e di date ufficiali non se ne parla.

Ma se c'è un autore capace di trasformare l'attesa in un rituale creativo è proprio lui. Intanto, Norman Reedus - volto e corpo del protagonista Sam Porter Bridges - ha lasciato intendere di essere coinvolto anche nel film, alimentando l'ipotesi che Death Stranding non sarà solo una trasposizione, ma una nuova mutazione narrativa del materiale originale**. Una cosa è certa: se il cinema si prepara ad accogliere Kojima, dovrà farlo lasciando spazio all'ignoto.