Stranger Things, l'addio di Hideo Kojima allo show "Undici e gli altri mi hanno incoraggiato ad andare avanti"

Tra lodi, critiche e riflessioni, il finale di Stranger Things si è rivelato un fenomeno senza precedenti, catalizzando l'attenzione dei media e diventando perfino una hit al box office, visto che l'uscita cinematografica negli USA ha fruttato oltre 25 milioni di dollari.

Anche il creatore di videogame Hideo Kojima, che ama condividere sui social media i suoi giudizi su film e serie tv, ha postato un appassionato tributo a Stranger Things accomiatandosi dalla serie che gli avrebbe "dato coraggio, spingendolo ad andare avanti in un momento difficile".

Una scena di Stranger Things 5

Che cosa ha scritto Hideo Kojima su Stranger Things?

Dopo aver visto l'ottavo e ultimo episodio, analizzato nella recensione del finale di Stranger Things 5, Hideo Kojima ha pubblicato un post su Twitter in cui si legge:

"STRANGER THINGS si è conclusa. Per me è stata davvero una serie speciale. Tutto è iniziato nel 2016, durante il periodo difficile seguito alla mia scelta di diventare indipendente, un periodo pieno di ansia e solitudine. È stato anche il momento in cui ho iniziato a guardare ai servizi di streaming come a un nuovo tipo di medium. Negli ultimi dieci anni, ho trascorso molto tempo con Undici, gli altri e la gente di Hawkins (inclusi i mostri del Sottosopra), ricevendo coraggio da loro e venendo spinta ad andare avanti ancora e ancora. Mentre li guardavo crescere attraverso la storia, crescevo anche io nel mondo reale, il Sottosopra della storia stessa: lottando, tracciando connessioni e trovando la mia strada più o meno allo stesso modo. È triste pensare che non li rivedrò più. Ma c'è sempre un modo per tornare in questa città. Questo non è un addio. Come simboleggiato da D&D (il gioco di ruolo) sia all'inizio che alla fine, la storia vive già dentro di noi. Ricordando quel mondo e quei personaggi, e riportandoli alla mente, possiamo creare nuove storie in qualsiasi momento. Tra le tante storie nate dentro di noi, queste continueranno a vivere per sempre. Lì, si incontreranno di nuovo e continueranno le loro avventure. Finché non dimenticheremo, sarà sempre qui. Grazie, STRANGER THINGS".

Stranger Things Si è conclusa dopo cinque stagioni che hanno trasformato i suoi giovani interpreti in vere e proprie star del piccolo e grande schermo, a cominciare dall'interprete di Undici Millie Bobby Brown. Dopo il gran finale dello show sarebbero in preparazione due spinoff di Stranger Things firmati entrambi dai fratelli Duffer. Il primo sarà una serie animata intitolata Stranger Things: Tales from '85 mentre sul secondo progetto vige ancora il massimo riserbo.

Tutte e cinque le stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix.