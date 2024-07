Deadpool & Wolverine: la visione di Hugh Jackman col costume giallo ha fatto scoppiare in lacrime la troupe

La visione di Hugh Jackman con indosso il mitico costume giallo che Wolverine indossa nei fumetti Marvel durante i test video ha fatto scoppiare in lacrime uomini adulti sul set di Deadpool & Wolverine, come ha rivelato a HeyUGuys la produttrice esecutiva Wendy Jacobson. Il motivo? Prima di allora Jackman non aveva mai indossato il costume originale nei suoi gloriosi 17 anni di carriera come Wolverine.

"È stata una delle cose più folli", ha ricordato Jacobson. "Era un test video. È stato prima che iniziassimo a girare. Vedere entrambi quei uomini in costume insieme è stato semplicemente strabiliante, ma Hugh vestito in giallo e blu è stato incredibile. C'erano uomini adulti che singhiozzavano sul set. Quindi sapevamo che era una cosa speciale, molto speciale".

Wolverine e Deadpool in costume

Il ritorno di Logan

Anche Hugh Jackman ha commentato il momento epocale con Variety, ricordando che "tutti indossavano vestiti di pelle nera" quando il primo film sugli X-Men veniva realizzato nel 1999, quindi "parte del mio cervello era abituata al fatto che quella fosse la divisa. Ma non appena ho indossato il costume giallo, non potevo credere di non averlo mai indossato prima".

Ryan Reynolds ha ricordato la reazione della troupe alla visione: "Non li avevo mai visti così. Abbiamo parlato a malapena del costume nelle prime fasi dello sviluppo perché era un gioco da ragazzi. Oggi non puoi interpretare questo personaggio a meno che non indossi il costume".

Secondo il regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy, è stato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige a dirgli che se Jackman fosse tornato nei panni di Wolverine dopo il perfetto Logan - Wolverine del 2017, allora avrebbe dovuto indossare il costume giallo. Levy ha aggiunto: "Abbiamo immediatamente risposto: 'Maledizione, sì!'".

L'uscita italiana di Deadpool & Wolverine, uno dei film più attesi al cinema dell'estate 2024, è fissata per il 24 luglio.