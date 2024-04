Outer Range 2: viaggi nel tempo e conflitti famigliari nel trailer della serie con Josh Brolin

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 2 di Outer Range, serie che unisce i cowboy americani e la fantascienza e che vede protagonista Josh Brolin. Anche nei nuovi episodi assisteremo a viaggi nel tempo e conflitti familiari, ingredienti che hanno entusiasmato il pubblico durante il debutto dello show.

Tuttavia, Outer Range è una serie che parla soprattutto di famiglia. La prima stagione vedeva Royal Abbott (Brolin) contrapposto al rivale Wayne Tillerson (Will Patton) e alla sua stessa prole. Come si evince dal trailer, questa rivalità continuerà nella nuova stagione, ma ci sono anche divisioni interne che devono essere gestite.

"Lavorando alla seconda stagione, la cosa principale che mi ha colpito è che quest'uomo è in contrasto con l'unica persona di cui si fida ciecamente, ovvero sua moglie", ha rivelato lo showrunner Charles Murray a proposito di Royal. "Cosa succede quando il resto della famiglia è stato scombussolato al punto che lui deve cercare di rimetterli insieme? Dall'altra parte, con i Tillerson, cosa succede quando tutto ciò che pensavano fosse una base solida è stato fatto a pezzi? Queste erano le mie linee guida mentre mettevo insieme la seconda stagione".

Quando esce Outer Range 2?

Tutti e sette gli episodi della seconda stagione di Outer Range, ideata dallo showrunner ed executive producer Charles Murray (True Story, Sons of Anarchy), saranno disponibili da giovedì 16 maggio, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch che lotta strenuamente per la sua terra e per la sua famiglia e che si imbatte in un fenomeno inspiegabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming, sotto la forma di un'oscura voragine.

Outer Range 2: Amazon Prime Video annuncia il rinnovo della serie

Il mistero che circonda questo abisso senza fondo, apparso in un appezzamento del ranch della famiglia Abbott, si infittisce ancora di più nel corso della seconda stagione, mentre Royal e sua moglie Cecelia (Lili Taylor) tentano di tenere unita la famiglia dopo l'improvvisa scomparsa della nipote. La posta in gioco non è mai stata così alta per gli Abbott, che ora si trovano a dover affrontare minacce su più fronti. La seconda stagione di Outer Range spingerà i suoi personaggi sempre più nel profondo del baratro, con risvolti imprevisti che potrebbero scuotere le fondamenta del tempo stesso.