Deadpool & Wolverine conterrà una scena post-credits 'che lascerà tutti a bocca aperta'

Il creatore di Deadpool Rob Liefeld sembra già conoscere quale sarà la scena post-credits di Deadpool & Wolverine quando mancano ancora parecchi mesi prima che il film del MCU arrivi nelle sale.

L'attesa per Deadpool & Wolverine di Shawn Levy è tornata a crescere dopo l'uscita del secondo trailer, che contiene rivelazioni sulla trama e diversi easter egg.

Ora è lo stesso Rob Liefeld ad unirsi all'hype per il film con un post su X in cui ha risposto ai commenti dell'insider MyTimeToShineHello sulla scena post-credits di Deadpool & Wolverine. Secondo l'insider, la scena post-credits sarà "così sconvolgente" che "non riesco a credere che siano riusciti a farla senza che nessuno ne venisse a conoscenza", cosa che Liefeld ha confermato.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena del film

Cosa racconterà la scena post-credits?

Il fatto che la scena post-credits di Deadpool & Wolverine sia descritta come "sconvolgente" potrebbe suggerire che non si tratterà di un semplice cameo di un personaggio degli X-Men o del MCU. Se i commenti di MyTimeToShineHello e Rob Liefeld sono accurati, allora la scena potrebbe avere come protagonista un personaggio come uno degli Spider-Man di Tobey Maguire o Andrew Garfield, il Venom di Tom Hardy o l'Hulk di Eric Bana ed Edward Norton. I Marvel Studios hanno un controllo limitato sulle versioni live-action di questi personaggi, poiché i diritti di adattamento e distribuzione appartengono alla Sony o alla Universal.

Deadpool & Wolverine, il regista chiarisce: "Non sarà un sequel, non abbiamo fatto Deadpool 3"

In alternativa, la scena post-credits potrebbe non essere incentrata su camei multiversali. Al contrario, potrebbe essere caratterizzata da un colpo di scena inaspettato che riguarda la trama del MCU. Ad esempio, potrebbe trattarsi di una breve gag che riveli come Deadpool e Wolverine siano stati brevemente trasportati in Avengers: Endgame, dove hanno partecipato alla battaglia contro Thanos senza che i Vendicatori se ne accorgessero.

Questo sarebbe anche un riferimento al fumetto Deadpool's Secret Wars, dove Wade Wilson ha partecipato alla celebre miniserie a fumetti ma è stato poi cancellato dalla memoria di tutti.