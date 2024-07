Deadpool & Wolverine: svelata la soundtrack ufficiale del film Marvel, c'è anche Taylor Swift?

Deadpool & Wolverine è il road movie definitivo e nessun viaggio del genere è possibile senza una soundtrack adeguata, come quella che i Marvel Studios hanno appena svelato.

Gli antieroi di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, insieme al loro compagno canino, Dogpool, salgono su un furgone ricoperto di adesivi per paraurti e si imbarcano in un viaggio attraverso gli universi, attraversando il paesaggio multiversale dei film degli X-Men prodotti dalla Fox per raggiungere la loro destinazione: il Marvel Cinematic Universe della Disney.

Come dicevamo, nessun viaggio in macchina è completo senza una collezione di brani musicali, quindi i Marvel Studios sono pronti a far debuttare l'album della colonna sonora di Deadpool & Wolverine prima dell'uscita del film, prevista il 24 luglio.

La soundtrack di Deadpool & Wolverine

Brutte notizie per i fan di Taylor Swift

Deadpool & Wolverine: Van Jamz contiene 18 brani tratti e ispirati al film e si conclude con "LFG (Theme from Deadpool & Wolverine)" del compositore Rob Simonsen. L'eclettica tracklist include "The Greatest Show" (il brano principale del musical di Jackman The Greatest Showman), il singolo di Huey Lewis and the News "The Power of Love", hit anni '80 resa celebra da Ritorno al futuro, e la versione di Merrilee Rush di "Angel of the Morning", apparsa per la prima volta (interpretata da Juice Newton) in Deadpool del 2016.

Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds sulle ipotesi legate a un cameo di Taylor Swift: "Tutto è possibile"

Il tanto vociferato cameo di Taylor Swift è stato smentito, quindi gli amanti della regina del pop possono anche non aspettarsi la "versione di Taylor" della colonna sonora di Deadpool & Wolverine. Tuttavia, la Marvel pubblicherà un set in vinile di due LP di Deadpool & Wolverine lo stesso giorno in cui la versione digitale arriverà nei negozi, il 24 luglio. Il set, di cui potete vedere la tracklist completa più sopra, è disponibile per il pre-ordine su Amazon e presso Disney Music Emporium.

Il blockbuster più atteso dell'estate in assoluto arriverà nelle sale italiane il 24 luglio 2024 e sarà l'unico film MCU ad uscire quest'anno; seguirà quindi la serie Agatha All Along a settembre e dopo dovremo aspettare l'arrivo di Captain America: Brave New World, il 14 febbraio 2025.