Deadpool & Wolverine: chi è il personaggio di Cassandra Nova?

Scopriamo in dettaglio il ruolo di Emma Corrin in Deadpool & Wolverine, la villain Cassandra Nova, dorella perduta del Professor Charles Xavier.

Deadpool & Wolverine arriverà nei cinema il 24 luglio. Anche se la trama è ancora nebulosa, i dettagli sui personaggi si delineano sempre di più e cresce l'attenzione sulla villain di Emma Corrin, Cassandra Nova.

Marvel ha spesso ricevuto critiche sui suoi cattivi, non sempre all'altezza della situazione. Esempi eccezionali come Killmonger, Loki e Thanos hanno messo a tacere molti, ma innumerevoli antagonisti sono finiti rapidamente nel dimenticatoio per via della loro scarsa incisività. A quanto svelato finora, in Deadpool & Wolverine i titolari se la dovranno vedere con una villain decisamente eccentrica: Cassandra Nova.

Chi è Cassandra Nova? Spiegate le origini nei fumetti

Nei fumetti Marvel, Cassandra Nova è la gemella del Professor X ed è stata introdotta per la prima volta in New X-Men #114.

La donna condivide poteri simili a Xavier, ma decide di usarli per finalità malefiche. Condividendo poteri simili ma scegliendo invece di usarli per il male. Nei fumetti degli X-Men, Cassandra Nova è una nemica formidabile e si scontra faccia a faccia con vari mutanti.

Quando era nel grembo materno, Charles Xavier tentò di uccidere Cassandra riconoscendo una presenza malvagia dentro di lei. Sebbene inizialmente si creda che Cassandra sia morta nel grembo materno, ricompare da adulta, determinata a vendicarsi del fratello. Oltre a mostrare gli stessi poteri telecinetici del Professor X, Cassandra Nova ha anche varie altre abilità che includono Manipolazione del DNA, capacità di attraversare la materia solida, e rigenerazione metaumana.

A interpretarla sarà l'attrice inglese Emma Corrin, star di The Crown.