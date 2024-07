Deadpool & Wolverine: ci saranno scene dopo i titoli di coda? Ecco le prime anticipazioni [SPOILER]

Mancano ancora i dettagli precisi, ma le prime informazioni sulla presenza (o meno) di scene dopo i titoli di coda in Deadpool & Wolverine sono già di per sé uno spoiler visto l'hype che circonda il cinecomic in arrivo al cinema il 24 luglio.

Secondo le ultime anticipazioni non ci sarà una scena che sconvolgerà le sorti dell'MCU, come svelato in precedenza ma, come rivela l'insider Daniel Richtman, si tratterà di un momento giocoso scollegato da altri film o trame future. Inoltre pare che ci sarà anche una sorta di "finto dietro le quinte tratto dal materiale cinematografico legato agli X-Men nel corso degli anni con alcune teste parlanti". Deadpool & Wolverine potrebbe dunque rappresentare, come sperano i fan, un punto di partenza per l'ingresso degli X-Men dell'MCU.

Le prime reazioni dei fan alla premiere di Londra

Nel frattempo la premiere londinese di Deadpool & Wolverine di ieri ci ha regalato le primissime reazioni dei fortunati che hanno potuto assistere in esclusiva a 35 minuti di film, rimanendo profondamente stupiti dalle scelte narrative. Di seguito trovate una carrellata di reazioni in attesa dell'arrivo di giudizi più articolati.

Classificato con il rating R per via della presenza di "violenza esplicita, linguaggio scurrile, gore e riferimenti sessuali", Deadpool & Wolverine si apre con un Wade Wilson ora in abiti civili. I suoi giorni da eroe mercenario moralmente flessibile sono alle spalle. Ma quando il suo pianeta natale si trova ad affrontare una terribile minaccia, Wade deve, con riluttanza, tornare a vestire i panni di Deadpool e convincere un ancor più riluttante Wolverine a dargli una mano.

A fianco di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, il cast vede il ritorno di Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) And Shioli Kutsuna (Yukio) e l'arrivo dei volti nuovi Emma Corrin nei panni della malefica controparte di Charles Xavier, Cassandra Nova, e Matthew Macfadyen in quelli di un agente della TVA. Diretto da Shawn Levy, _Deadpool & Wolverine, è stato scritto da Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick e Zeb Wells.