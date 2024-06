Deadpool & Wolverine, la reazione di Denis Villeneuve al secchiello dei popcorn: "Sono tremendamente gelosi"

È guerra di secchielli dei popcorn a Hollywood. Al raccapricciante secchiello a tema Dune, Deadpool & Wolverine risponde colpo su colpo con un contenitore sufficientemente inquietante da suscitare la reazione dello stesso Denis Villeneuve. Interrogato sulla questione, il regista della saga di Dune accusando i rivali di gelosia.

Parlando con Etalk di CTV, Villeneuve ha accusato Deadpool & Wolverine di essere "tremendamente geloso" del secchio ispirato ai vermi della sabbia lanciato col merchandise di Dune - Parte Due, sottolineando come il suo film non abbia rivali in fatto di design scioccanti. "Sono tremendamente gelosi del nostro secchiello", ha detto. "Hanno fatto del loro meglio per portare qualcosa di orribile nel mondo, ma il secchiello di Dune è ineguagliabile, è unico nel suo genere."

Poco prima dell'arrivo di Dune - Parte 2 al cinema, il lancio sui social media del secchiello a forma di verme della sabbia ha suscitato l'attenzione del pubblico provocando reazioni divertite e disgustate per via della somiglianza con un sex toy per adulti; in seguito Denis Villeneuve in seguito l'ha definita una "mossa di marketing geniale".

Deadpool & Wolverine rilancia con una parodia del secchiello di popcorn di Dune 2

Poteva il nuovo capitolo della saga del Mercenario Chiacchierone farsi sfuggire un'occasione così ghiotta? Le reazioni scandalizzate suscitate dal secchiello di Dune 2 hanno spinto Ryan Reynolds & c. a dar vita a una guerra promozionale di secchielli di popcorn, presentando un secchiello a tema "osceno e rozzo", che ha debuttato a fine maggio. Il design ispirato al personaggio di Wolverine vede la bocca di Logan spalancata, pronta a ricevere le mani di chi vuole una manciata di popcorn.

Chissà chi vincerà la guerra dei secchielli, ma c'è una battaglia più importante che i film combatteranno ed è quella al botteghino. A oggi, il sequel di Dune ha incassato 711 milioni al box office globale ed è il primo incasso del 2024, per adesso. Riuscirà Deadpool & Wolverine, uno dei film più attesi al cinema dell'estate 2024, a superarlo? Lo scopriremo dopo l'uscita del film, prevista per il 24 luglio.