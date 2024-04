Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman e Ryan Reynolds fanno squadra nel nuovo trailer del film MCU

Stavolta c'è ampio spazio per il Wolverine di Jackman in questo nuovo trailer

Marvel ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Deadpool & Wolverine, il quale a differenza del primo teaser dà ampio spazio al personaggio di Hugh Jackman, che torna in scena diversi anni dopo l'uscita di Logan.

Mentre ancora rimane il mistero sulla trama effettiva della pellicola, il filmato mostra il Deadpool di Ryan Reynolds andare alla ricerca di Wolverine per quella che si presenta come una missione per salvare il mondo. Tuttavia, il Wolverine che Deadpool trova sulla sua strada non è l'eroe che tutti ricordavamo, anzi uno dei personaggi della TVA informa il protagonista che quel particolare Wolverine ha abbandonato tutti quelli che amava del suo mondo.

L'uscita italiana di Deadpool & Wolverine è fissata per il 24 luglio. Shawn Levy dirige il film firmato con Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e con lo stesso Ryan Reynolds.

Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine, entrando ufficialmente a far parte dell'MCU.

Deadpool & Wolverine è il film più atteso dell'estate secondo un sondaggio

"Per quanto riguarda la creazione della storia di Deadpool e Wolverine, mi sono sentito un privilegiato ogni giorno perché si parla di due enormi star del cinema nei loro ruoli più iconici", ha detto Shawn Levy a Screen Rant durante il CinemaCon. "Mi ha dato anche un'opportunità. È il terzo film di Deadpool, ma non è Deadpool 3. È una cosa diversa che assomiglia molto a Deadpool e Wolverine. E non sta cercando di copiare nulla dei primi due film. Erano fantastici, ma questa è un'avventura con due personaggi.".