Deadpool & Wolverine, il regista chiarisce: 'Non sarà un sequel, non abbiamo fatto Deadpool 3'

Nel corso di una recente intervista, Shawn Levy ha rivelato in che modo Deadpool & Wolverine è molto diverso dai primi due capitoli del franchise, tanto da non renderlo un vero e proprio Deadpool 3 ma qualcos'altro.

Levy ha spiegato perché Deadpool & Wolverine non dovrebbe essere considerato un Deadpool 3, confermando che il prossimo film del Marvel Cinematic Universe è stato sviluppato per distinguersi dai primi due Deadpool.

"Per quanto riguarda la creazione della storia di Deadpool e Wolverine, mi sono sentito privilegiato ogni giorno perché si tratta di due grandi star del cinema nei loro ruoli più iconici", ha detto. "Mi ha anche dato un'opportunità. È il terzo film di Deadpool, ma non è Deadpool 3. È una cosa diversa, che si svolge in modo diverso. È Deadpool & Wolverine. E non cerca di copiare nulla dei primi due film. Erano fantastici, ma questa è un'avventura con due personaggi".

Deadpool & Wolverine: Deadpool è K.O. e Wolverine si appresta a dargli una "mano"

Il regista sui possibili camei in Deadpool & Wolverine

Quando Deadpool & Wolverine è stato annunciato ufficialmente, una serie di rumor ha iniziato a circondare il progetto, compresi potenziali camei.

Secondo Levy, alcune delle voci di casting diffuse online sono vere, mentre altre non lo sono. Una delle speculazioni più diffuse tra i fan sul film in uscita è che Taylor Swift potrebbe apparire come Dazzler o Lady Deadpool. Senza smentire o confermare, Levy ha continuato a rispondere in modo schivo quando gli è stato chiesto di parlare del presunto cameo della popstar mondiale.

Deadpool & Wolverine è il film più atteso dell'estate secondo un sondaggio

"Questo non sarà né confermato né smentito in questa intervista. Uscirò letteralmente dall'inquadratura e mi salverò, altrimenti Ryan si prenderà una rivincita su di me", ha scherzato il regista. "Tutto ciò che si sa è che sono andato a una partita di football, e quelle ore sono state ben documentate, e questo è tutto ciò che dirò. Cosa posso dire? Penso che l'intrigo sia divertente".

Deadpool & Wolverine uscirà nelle sale il 24 luglio 2024.