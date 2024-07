Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds ha appena scoperto che il fratello di Tom Holland ha un cameo nel film

Se il desiderio di Ryan Reynolds era quello di condividere un giorno lo schermo con lo Spider-Man di Tom Holland, l'attore potrebbe aver appena compiuto un passo in quell'esatta direzione, solo inconsapevolmente.

Dopo che il coordinatore degli stunt di Deadpool & Wolverine, George Cottle, ha condiviso una foto dietro le quinte del fratello minore di Tom Holland, Harry Holland, con un costume da Deadpool mentre recitava nel film, Reynolds ha ammesso in un post su Instagram che per lui è stata una vera sorpresa.

"Quando @slevydirect e @vancityreynolds hanno fissato l'asticella così fottutamente in alto, anche il team di stunt ha avuto bisogno di una guest star speciale!!!" ha scritto Cottle. "Forse non [è] l'Holland che il mondo voleva, ma era l'Holland di cui tutti avevamo bisogno!!! @harryholland64 hai fatto centro amico mio! #haroldpool".

Harry Holland nelle stories di Ryan Reynolds

Reynolds ha condiviso la foto, aggiungendo: "È così che lo scopro?!? Con te che me lo dici in questo modo?". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine esplode al botteghino italiano, sette milioni di euro in cinque giorni

Tom Holland aveva precedentemente recitato in Last Call, un cortometraggio co-scritto e diretto dal fratello Harry che è stato proiettato sabato all'inaugurazione del World Culture Film Festival di Los Angeles, dove Tom è stato premiato con un Outstanding Achievement in the Performing Arts. Harry ha avuto anche dei camei nei film del fratello Cherry (2021) e Spider-Man: No Way Home.

Deadpool & Wolverine ha già battuto diversi record al botteghino nel suo weekend di apertura da oltre 483 milioni di dollari, tra cui il migliore della sua carriera e il più grande esordio sempre per un film vietato ai minori. "È difficile da elaborare", ha scritto Reynolds in risposta alla notizia. "Ma grazie a tutti coloro che sono andati a vedere il film questo fine settimana".