Deadpool & Wolverine esplode al botteghino italiano, sette milioni di euro in cinque giorni

Non è certo una sorpresa l'exploit di Deadpool & Wolverine al botteghino italiano. Il cinecomic interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman scuote l'estate cinematografica italiano con un debutto da 7 milioni di euro in soli cinque giorni e regista oltre 590.000 presenze nel solo weekend. Numeri da capogiro per la pellicola, uscita in 433 sale, che ha tenuto banco nel corso del San Diego Comic-Con 2024. Sorprese a non finire nel film che annovera decine e decine di cameo di star dell'MCU (e non solo) che, come scrive ToyStorebiz, è a un soffio dal battere i due capitoli precedenti del franchise: il primo Deadpool (2016) aveva infatti incassato 7,3 milioni di euro, mentre il sequel uscito nel 2018 si era fermato a 7,1 milioni. Attualmente Deadpool & Wolverine è il sesto miglior incasso del 2024 in Italia e i numeri sono destinati a lievitare.

Radicalmente ridimensionati gli incassi di Inside Out 2, campione d'animazione Pixar che cede il comando della classifica dopo cinque settimane e raccoglie altri 642.000 euro arrivando a un totale di 43,5 milioni compl4ssivi. Dopo la notizia che il film ha superato Gli incredibili 2, diventando il miglior incasso di sempre di Disney/Pixar negli USA, il sequel animato infrange un nuovo record ed è ora il primo miglior incasso animato di sempre dopo aver superato Frozen 2, fermo a quota 1,45 miliardi di dollari.

Twisters: Glen Powell e Daisy Edgar-Jones in una scena del film

Performance meno promettente del previsto per Twisters, accolto con calore nelle sale americane, ma passato abbastanza inosservato nel Bel Paese. 220,000 euro di incasso permettono al film di superare il milione, risultato da non buttar via, ma visto l'hype con cui è stato accolto il film interpretato da Glen Powell, Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos, forse ci aspettavamo qualcosa in più. Per scoprire qualche dettaglio in più, potete dare uno sguardo alla nostra recensione di Twisters.

In quarta posizione scende l'horror Immaculate - La prescelta. Grande era l'attesa per vedere la star in ascesa Sydney Sweeney nei panni di una suora alle prese col maligno in un convento italiano, ma a quanto pare l'appeal dei brividi demoniaci non ha fatto breccia nel pubblico nostrano più di tanto e il film incassa solo 51.000 euro che lo portano a un totale di 649.000 euro incassati in tre settimane.

In quinta posizione con 41.000 euro di incasso troviamo l'anime di Isao Takahata, La Storia della Principessa Splendente, distribuito nelle sale da Lucky Red nell'ambito della rassegna Un mondo di sogni animati.