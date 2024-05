Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds: "La gente deve sapere, non ci sarà una scena post-credits"

Ryan Reynolds vuole essere sicuro che le persone sappiano cosa aspettarsi quando si siederanno in sala per vedere Deadpool & Wolverine a luglio, tanto che ha già anticipato l'assenza della consueta scena post-credits.

Un codice QR nascosto che appare brevemente tra le gambe di Wolverine in nel nuovo trailer condiviso ieri ha portato gli spettatori più attenti a un "disclaimer" letto dallo stesso Reynolds. Il regista ha subito fatto un resoconto di ciò che ci si deve aspettare dall'imminente sequel.

Reynolds non solo si è scagliato in maniera tipicamente sarcastica contro Disney e Marvel, che producono il film, ma ha anche "risposto" alle critiche di Martin Scorsese, che aveva affermato come i film dei Marvel Studios non fossero affatto cinema.

"Siamo molto eccitati di raggiungervi il 26 luglio. Molti di voi sono molto eccitati. Ma dobbiamo preparare bene le cose. Questo film è sottile come la carta, come un sequel di Battaglia per la Terra. Per lo più ci picchieremo a vicenda senza senso, ci inimicheremo la Disney, racconteremo un po' di cazzate, faremo qualche battuta a mio discapito, molte battute a discapito di Hugh ed eviteremo completamente la scena post-credits obbligatoria della Marvel, che, se non l'avete ancora capito, è sempre e solo una pubblicità per un altro film che finirà invariabilmente con una pubblicità per un altro film".

Il disclaimer di Reynolds continua dunque: "Quindi sedetevi, rilassatevi, lasciate che abbassiamo il vostro quoziente intellettivo e aumentiamo il vostro battito cardiaco mentre viaggiamo in una vuota Terra dei Sogni, un luogo dove uomini e donne adulti vanno in giro in calzamaglia, e fate finta che non sia un gigantesco grido di aiuto culturale. Questo è CINEMA".

Deadpool & Wolverine, clamoroso: la nuova sinossi del film Marvel rivela spoiler pazzeschi

Resta da vedere se l'affermazione di Reynolds sulla mancanza di scene post-credits sia vera o se sia solo un'altra parte dell'escamotage che rompe la quarta parete per cui Deadpool è noto.

Sebbene la notizia più importante sia l'apparente mancanza di scene post-credits nel film - cosa che i film del MCU fanno fin dal primo Iron Man del 2008 - sembra anche che Deadpool & Wolverine sarà classificato come film Rated R. Reynolds ha recentemente dichiarato in un'intervista di essere "orgoglioso" della Disney per averli lasciati andare con questo target preciso.