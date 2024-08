Deadpool & Wolverine: ecco cosa ha sacrificato Henry Cavill per comparire nel suo cameo

La dedizione di Henry Cavill per il suo cameo a sorpresa in Deadpool & Wolverine lo ha fatto perfino sentir male, come rivela il regista Shawn Levy.

Adesso lo possiamo dire. Deadpool & Wolverine ha fornito l'occasione per un mini-debutto di Henry Cavill nell'MCU. L'ex interprete di Superman ha avuto l'occasione di partecipare al cinecomic che sta infrangendo tutti i record di incassi in un cameo a sorpresa che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Adesso che Deadpool & Wolverine è nei cinema da due settimane, Henry Cavill si è sentito libero di offrire uno sguardo ravvicinato alla sua versione di Wolverine, versione in cui Deadpool si imbatte mentre va in cerca di Logan nel Multiverso per convincerlo ad aiutarlo a salvare la sua linea temporale.

"Per sicurezza, mi sono rasato i baffi per questo. Solo i baffi" scrive Cavill su Instagram a corredo della foto che lo mostra nei panni di Wolverine.

Le forti motivazioni di Henry Cavill

In Deadpool & Wolverine l'attore ha interpretato una versione arrabbiata di Wolverine chiamata "The Cavillrine". Come ha rivelato Shawn Levy al New York Times, ha preso il ruolo davvero sul serio tanto da fumare il sigaro per un'intera giornata di riprese per poi sentirsi male il giorno successivo. Deadpool non risparmia una frecciatina a DC con una battuta metacinematografica sul fatto che la Marvel lo abbia trattato meglio "dello studio in fondo alla strada". Riferimento al fatto che inizialmente Cavill avrebbe dovuto tornare nei panni di Superman, ma l'arrivo di James Gunn a capo della DC e il reboot del DC Universe hanno portato all'ingaggio di David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio.

Ma anche la scritta che accompagna la foto su Instagram è un riferimento all'infausto affare dei baffi di Superman cancellati (male) in CGI in Justice League per ovviare all'impossibilità dell'attore di tagliarseli come richiesto da contratto per il suo ruolo in Mission: Impossible - Fallout.

In una nuova intervista con Variety, Shawn Levy ha spiegato che Henry Cavill aveva due ragioni per apparire nel film:

"Se vogliamo parlare di lui, dobbiamo chiamarlo con il suo vero nome, Cavillerine, che Ryan ha coniato. Sapevo che era inevitabile non appena Ryan ha inventato quel termine. Ha detto subito 'Sì' perché sapeva che sarebbe stato sovversivo e giocoso. Lo ha fatto anche per l'affetto che nutre per il suo lavoro giocando sulla sua eredità di eroe DC ora che appare in forma di variante di un eroe Marvel."