Deadpool & Wolverine, Jennifer Garner svela l'allenamento pazzesco: "Ero in forma, ma non in forma per Marvel"

Un video mostra un assaggio dell'allenamento massacrante a cui Jennifer Garner si è sottoposta per tornare a interpretare Elektra in Deadpool & Wolverine.

Tra i camei più graditi di Deadpool & Wolverine c'è sicuramente il ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra. Pur essendo in forma, l'attrice ha confessato di essersi dovuta sottoporre a un allenamento durissimo per tornare nei panni dell'eroina Marvel.

Garner ha rivelato che il regista Shawn Levy e Ryan Reynolds le hanno proposto il ritorno in Marvel nel 2022, mentre si trovavano insieme sul set di The Adam Project.

"Ricordo il momento in cui @slevydirect e @vancityreynolds hanno avuto l'idea di far apparire Elektra Natchios in @deadpoolmovie 3: eravamo sul set di 'The Adam Project' e si sono scambiati questo sguardo che indica un'idea appena nata, 20 pagine di dialoghi, codici esplosivi: c'è un folle equilibrio artistico tra questi due" ha scritto Jennifer Garner su Instagram.

L'attrice ha pubblicato un video che contiene un assaggio del suo massacrante allenamento, che includeva molti allenamenti con le spade, aerobica, nuoto, boxe, sollevamento pesi, corsa, salto della corda, canottaggio e altro ancora.

"A parte cercare di convincere i compagni di scuola dei miei figli che ero segretamente un ninja, non riprendevo in mano le armi di Elektra dal 2004. Ero in forma, ma non in forma @Marvel", ha scritto. "Quando questo sogno impossibile è diventato realtà, io e la mia migliore amica e controfigura @shaunaduggins abbiamo intensificato il nostro allenamento, guidate da @bethjnicely presso @thelimitfit: 1x/giorno, più qualunque compito lei avesse assegnato come secondo allenamento. Boxe 3 volte a settimana con @flvcothefuture di @matchroomxchurchillgym. Abbiamo avuto un'state da supereroi, roteando coltelli in giardino e ridendo dei nostri vecchi corpi doloranti".

Il ritorno di Elektra

In origine, Jennifer Garner ha interpretato Elektra nel film Fox Daredevil con Ben Affleck, uscito nel 2003, due anni dopo è stata protagonista dello spinoff Elektra. Nessuno dei due film è stato accolto particolarmente bene, ma l'attrice è riuscita a resuscitare il personaggio in Deadpool & Wolverine per darle un addio con i fiocchi così come accade agli eroi dei molti cameo presenti nel cinecomic.

"Non sapevo che io ed Elektra avessimo bisogno di un finale, ma Shawn Levy e Ryan Reynolds sì", ha scritto. "Sono dotati in molti modi, ma possiedono il dono di elevare le persone intorno a loro. Shauna e io eravamo in paradiso sul set con loro, con il mio vecchio amico @thehughjackman, @dafnekeen, @channingtatum, @realwesleysnipes. Girare il combattimento è stato così divertente, essere lì tutti insieme, è stato davvero un sogno. Sono orgogliosa dei miei amici e grata di aver condiviso con loro questa esperienza. Dire grazie non basta, ma è un buon punto di partenza finché non avrò capito cosa serve".