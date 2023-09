Chris Evans sul possibile ritorno nell'MCU: 'Mai dire mai, ma ci vorrà un sacco di tempo'

Chris Evans si è detto disposto a riprendere il ruolo di Steve Rogers/Captain America e a tornare nel Marvel Cinematic Universe, ma non ha intenzione di farlo nell'immediato futuro. A rivelarlo è l'attore stesso in un'intervista rilasciata a GQ prima dello sciopero della SAG-AFTRA durante la quale gli è stato chiesto se sarebbe mai tornato nel MCU.

"Sì, forse. Non dirò mai di no, proprio perché è stata un'esperienza meravigliosa. Ma sono anche molto esigente a riguardo perché è qualcosa di cui sono molto orgoglioso", ha rivelato l'attore. "E come ho detto, a volte non riesco a credere che sia successo. E non vorrei che il mio ritorno apparisse come una presa per i fondelli o che non fosse all'altezza delle aspettative o che non sembrasse coerente con ciò che il personaggio era all'inizio. Quindi non avverrà presto un mio ritorno", ha concluso Evans.

Cena con delitto - Knives Out: Chris Evans in una scena del film

Anthony Mackie spiega la differenza tra il suo Captain America e quello di Chris Evans

Dopo Captain America

Dopo esser apparso 12 volte nei panni dell'uomo con lo scudo a stelle e strisce, Chris Evans ha partecipato a vari film e attualmente è impegnato in vari progetti. Gli ultimi film in cui riveste un ruolo importante sono il giallo Knives Out (2019), il thriller The Gray Man (2022) e la commedia romantica d'azione e avventura Ghosted (2023), in cui ha recitato al fianco della sua co-protagonista di Cena con delitto Ana de Armas. Evans ha poi doppiato Buzz Lightyear nel film Lightyear - La vera storia di Buzz che racconta la storia delle origini dello Space Ranger. I prossimi progetti dell'attore includono il film d'azione natalizio Red One con Dwayne Johnson e il film drammatico di Netflix Pain Hustlers - Il business del dolore con Emily Blunt.

Chris Evans su Red One: "Ho sempre voluto girare un film natalizio"

Il prossimo Captain America

Mentre il ritorno di Evans nel MCU rimane in sospeso, Anthony Mackie ha recentemente lasciato il ruolo di Falcon nel MCU per assumere il mantello di Captain America alla fine della serie del 2020 The Falcon and the Winter Soldier. Proprio il Sam Wilson di Mackie sarà protagonista di Captain America: Brave New World, per cui si sono ufficialmente concluse le riprese. Il film arriverà nelle sale il 26 luglio 2024 come parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.