Deadpool & Wolverine, Marvel risorgerà? Ecco quanto incasserà nel primo weekend

Dopo aver stabilito un record nelle prevendite dei biglietti appena arrivati online, Deadpool & Wolverine potrebbe risollevare definitivamente le sorti dei Marvel Studios al box-office.

A giudicare dalle prime stime, alcuni si sono spinti a fare alcune previsioni circa l'incasso nel weekend di debutto della pellicola con Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Tra questi anche il noto scooper MyTimeToShineHello che ha preso come riferimenti Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Black Panther: Wakanda Forever, i quali avevano registrato numeri simili a Deadpool & Wolverine in termini di prevendite acquistate. Questo ha portato lo scooper a prevedere un incasso di oltre 180 milioni di dollari nel primo weekend per il sequel targato Marvel Studios.

Se dovesse essere confermata dai dati effettivi, si tratterebbe di una notizia positiva per i Marvel Studios che dopo il fallimentare 2023, dovuto ai flop pesanti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels, può finalmente tornare a sorridere.

Gli X-Men sono l'asso nella manica della Marvel

Curiosamente, i due prodotti che stanno riscontrando un successo senza precedenti quest'anno per lo studio sono legati entrambi agli X-Men. Stiamo parlando oltre a Deadpool & Wolverine di X-Men '97, che ha incassato il plauso della critica e del pubblico, che hanno adorato gli episodi della serie animata dal primo all'ultimo.

Deadpool & Wolverine, una star anticipa: "Ci saranno moltissimi cameo e sorprese per i fan"

Questo ha contribuito ad accelerare lo sviluppo del reboot degli X-Men targato Marvel Studios e che ha da poco dato il benvenuto al suo sceneggiatore.

Deadpool & Wolverine debutterà nelle sale italiane il 24 luglio 2024.