Deadpool 3, Ryan Reynolds risponde a Hugh Jackman sul titolo: "Nemmeno per sogno, Chappie!"

A distanza di qualche giorno, Ryan Reynolds ha risposto al video di Hugh Jackman in cui la star australiana chiedeva ai membri dell'Academy di non nominare una canzone di Spirited - La magia del Natale agli Oscar per non rendergli la vita un incubo.

L'attore canadese non ha nemmeno esistato ad affrontare il fatto che l'amico e collega sembra essersi lasciato sfuggire il titolo di Deadpool 3.

Nel video condiviso sui social media, Ryan Reynolds sostiene di non volersi abbassare al livello di Hugh Jackman che ha chiesto di non nominare Good Afternoon agli Oscar. L'attore ha quindi lodato la performance dell'amico in The Son, sostenendo che meriti una candidatura ai premi assegnati dall'Academy.

Il filmato mostra quindi la telecamera mentre viene abbassata e si può sentire la star dichiarare: "Wolverine and Deadpool... Nemmeno per sogno, Chappie!".

Chappie era il titolo originale del film sci-fi Humandroid del 2015 con star proprio Jackman.

Hugh ha parlato del prossimo capitolo delle avventure di Deadpool sostenendo che sta già mettendosi in forma per interpretare nuovamente Wolverine, andando in palestra tre volte a settimana. L'attore ha aggiunto: "Avrò sei mesi per prepararmi e ho sempre lo stesso approccio ogni volta. Voglio essere migliore rispetto al passato, nella forma migliore di sempre, essere più in grado di fare cose. In più ho l'incentivo di poter picchiare Ryan Reynolds ogni giorno".