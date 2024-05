Deadpool & Wolverine: Emma Corrin si è ispirata a un personaggio di Bastardi senza gloria per il suo ruolo

Ecco a quale personaggio di Bastardi senza gloria si è ispirata Emma Corrin per interpretare Cassandra Nova in Deadpool & Wolverine.

Emma Corrin, Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno parlato del ruolo di Cassandra Nova in Deadpool & Wolverine (di cui recentemente è stata diffusa la sinossi vietata ai minori). L'attore di Wade Wilson ha elogiato la "malizia, il pericolo e l'imprevedibilità" della sua co-star.

Sebbene nelle ultime settimane abbiamo visto molto di Deadpool & Wolverine, gran parte del threequel è rimasto avvolto nella segretezza. L'ultimo trailer ha offerto uno sguardo al villain del film, Cassandra Nova, anche se non sappiamo ancora cosa stia facendo nel Vuoto.

La teoria prevalente è che la contorta sorella gemella del Professor X provenga dalla stessa realtà di Logan di Deadpool e Wolverine. Se uccidesse gli X-Men prima di essere eliminata, la Nova diventerebbe una minaccia per gli eroi e forse anche per l'intero Multiverso.

Cassandra Nova, la nuova Hans Landa

In un'intervista per Harper's Bazaar Emma Corrin si rifiuta di dire troppo sull'interpretazione del villain, ma ha affermato che l'Hans Landa di Christoph Waltz di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino è stato una fonte di ispirazione fondamentale.

"Perché è in quell'uniforme, questo dice tutto quello che c'è da sapere", spiega Corrin. "Può sedersi a tavola e chiacchierare come stiamo facendo ora, essere animato, molto piacevole. È così snervante perché è il più malvagio che ci sia, la persona peggiore del pianeta". "È l'opposto di un cattivo spaventoso, lascia che sia la sua fisicità a parlare, e poi cambia le carte in tavola".

Secondo Hugh Jackman, "Emma ha la capacità di cambiare in modo così sottile, di trasformarsi in un attimo senza alcuno sforzo". Ryan Reynolds si dilunga ulteriormente elogiando la sua co-star. "È stato come lavorare con un coltellino svizzero ricoperto di pelle. Emma ha portato un'energia alla Gene Wilder in Deadpool & Wolverine, un misto di malizia, pericolo e imprevedibilità. Dalla sua prima scena in poi, capiamo la cattiva abbastanza da sapere perché è motivata a opporsi ai nostri eroi".

"E questo perché Emma è così [maledettamente] brava nell'umanizzare anche le cose più caotiche. L'unica cosa che amiamo più dell'odiare un cattivo è amarlo. E noi amiamo la Cassandra Nova di Emma fin dal primo momento". Reynolds conclude definendo Corrin "uno dei più grandi partner che abbia mai avuto in Deadpool". Deadpool & Wolverine arriverà nelle sale il 24 luglio.