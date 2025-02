Deadpool & Wolverine, il creatore di Deadpool non lavorerà più con Marvel dopo come è stato trattato

Rob Liefeld ha chiuso con Marvel. Dopo essere stato umiliato alla premiere di Deadpool & Wolverine, il creatore del personaggio di Deadpool ha deciso di interrompere la sua collaborazione trentennale accusando Kevin Feige di maltrattare gli autori dei fumetti da cui vengono tratti i cinecomic Marvel.

Liefeld ha reso pubblica la sua decisione in un episodio di 90 minuti del suo podcast Robservations e in una successiva intervista con l'Hollywood Reporter, in cui ha denunciato le offese subite alla premiere di New York di Deadpool & Wolverine dello scorso luglio.

Alla première, Liefeld ha appreso che lui e la sua famiglia non erano stati invitati all'afterparty, cosa a cui era abituato. Si è sentito anche snobbato dai pezzi grossi della Disney, incluso il capo dei Marvel Studios Kevin Feige, che era vicino a lui sul red carpet, ma lo avrebbe ignorato.

"Serviva a mettermi in imbarazzo, sminuirmi, sconfiggermi", ha detto il fumettista nel suo podcast riguardo al fatto di non avere accesso all'afterparty.

E c'era un'altra cosa che lo ha profondamente offeso. Liefeld ha detto di aver posato per foto promozionali con i creativi del team di Deadpool & Wolverine, ma in seguito il suo addetto stampa gli ha detto che quelle foto erano state cancellate. Crede che siano state scattate solo a titolo di cortesia e non destinate ad essere utilizzate, anche se altre foto, che ritraggono Liefeld da solo e con la sua famiglia, sono apparse sul sito di Getty.

Rob Liefeld e la famiglia alla premiere di Deadpool & Wolverine

Un affronto insopportabile

Subito dopo la première di luglio, Rob Liefeld ha deciso che avrebbe interrotto la collaborazione perché è convinto che lo studio non lo voglia più tra i piedi. "A un certo punto, dici: 'Ho ricevuto il messaggio e il messaggio è chiaro'" ha detto nel podcast.

Liefeld ha affermato che il suo disagio con la Marvel è iniziato all'inizio del 2023, quando ha appreso che la società ha preso la controversa decisione di modificare i titoli di coda di Wolverine, assegnando lo status di co-creatore all'editore Roy Thomas. Il personaggio è stato creato decenni prima che Liefeld lavorasse nei fumetti, ma lui è vicino a Christine Valada, la vedova del defunto creatore di Wolverine Len Wein, contraria a questa decisione.

Deadpool in azione

Un anno dopo, il 3 giugno 2024, Liefeld ha inviato un'e-mail alla Marvel chiedendo se poteva ricevere un credito speciale per Deadpool & Wolverine e chiedendo cos'altro gli avrebbe potuto essere offerto in termini di accesso alle anteprime dei film e ad altre opportunità promozionali. Liefeld non ha chiesto più soldi, dato che forse ha già l'accordo più ricco tra i creatori della Marvel. Lo studio generalmente attribuisce il merito ai creatori di fumetti nei titoli di coda del film, ma Liefeld voleva qualcosa di più significativo, citando i titoli di testa di Superman del 1978, che elencavano in primo piano Jerry Siegel e Joe Shuster come co-creatori di Superman.

Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson

"Il modo in cui la Marvel tratta i creatori di fumetti non è mai stato il loro punto di forza", ha scritto Liefeld nell'email. "Senza i mondi, i personaggi e i concept che creiamo - e in questo caso specifico, il mondo di Deadpool - non ci sarebbero film da girare. Nessun blockbuster da distribuire. Io sono l'immaginazione umana dietro tutto questo". Il fumettista ha provato a indirizzare le sue richieste a Kevin Feige o al CEO della Disney Bob Iger. "I creatori di fumetti non possono continuare a essere relegati in un angolo. A meno che non intervenga per affrontarlo, le cose non cambieranno mai", ha continuato_.

Liefeld non ha ricevuto risposta, ma i suoi agenti alla Verve gli hanno detto che il messaggio non era stato accolto bene all'interno della Marvel. Il giorno dopo, ha twittato: "I miei rappresentanti oggi hanno urlato 'Noi NON siamo Fox!' Poi hanno riattaccato." Le tensioni scaturite da questa sua email avrebbero spinto Marvel a non inserirlo tra gli invitati dell'afterparty di Deadpool & Wolverine.

"Non puoi sempre condividere i tuoi successi. A volte devi condividere i tuoi errori" ha concluso l'autore di fumetti. _"Questo è stato un errore. Per me era importante fare il podcast, in modo che le persone potessero sentire la mia voce. Non avete sentito nessuno che fosse arrabbiato. A volte era difficile nascondere quanto fossi triste"-.