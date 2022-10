Deadpool 3: Ryan Reynolds condivide la scena post credit del sequel con Wolverine ed esprime il suo entusiasmo

Ryan Reynolds, entusiasta per Deadpool 3, ha condiviso sui social la scena post credit del sequel in cui appariva Wolverine.

Ryan Reynolds non ha ancora finito di condividere il proprio entusiasmo per la presenza di Wolverine in Deadpool 3.

La star canadese, nelle sue stories su Instagram, ha infatti condiviso la divertente sequenza post credit del secondo capitolo delle avventure dell'irriverente mercenario.

In Deadpool 2 si vedeva Wolverine interpretato da Hugh Jackman ricevere un messaggio speciale dal futuro mentre stava per entrare in azione. Il protagonista interpretato da Ryan Reynolds gli diceva infatti che stava facendo del caos con le linee temporali, anticipando che un giorno avrebbe appeso "gli artigli al chiodo", rendendo davvero tristi molte persone. Deadpool aveva però aggiunto: "Un giorno il tuo amico ti chiederà di tornare in sella. Quando lo farà, dì di sì".

La star canadese, intervistata da Forbes, ha parlato del nuovo sequel dichiarando: "Non potrei essere più eccitato. Voglio dire, specialmente di farlo in questo modo. Alla fine posso lavorare con uno dei miei più cari amici al mondo e non accade tutti i giorni lavorando in questo settore". Ryan ha aggiunto: "Sono elettrizzato e avevo da parte questi teaser da alcune settimane. Si tratta di uno di quei momenti in cui stai premendo invia su un tweet o un post e la tua mano sta tremando".