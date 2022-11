Deadpool, sapevate che Ryan Reynolds aveva scritto un film di Natale con protagonista l'eroe Marvel?

Deadpool 3 è tra i più attesi film Marvel in programma per i prossimi anni, ma prima di questo terzo capitolo, Ryan Reynolds ha rivelato che avremmo potuto avere una sorta di speciale... Un film di Natale con il mercenario chiacchierone!

I relativamente recenti annunci su Deadpool 3 hanno infiammato la fanbase Marvel, entusiasta di vedere tornare, oltre al personaggio interpretato da Ryan Reynolds, anche il Wolverine di Hugh Jackman in questo terzo film della saga cinematografica, il primo prodotto sotto l'egida di Kevin Feige.

Ma c'è una pellicola che, a detta di Reynolds, è stata "smarrita per strada" durante l'acquisizione di FOX da parte di Disney.

Come riporta Deadline, l'attore canadese ha infatti rivelato che "mi piacerebbe tantissimo vedere delle canzoni e delle coreografie in un film di Deadpool. Quattro anni fa, [i co-sceneggiatori di Deadpool] Rhett Reese, Paul Wernick e io abbiamo scritto un film di Natale con Deadpool. Ma si è perso per strada nel trambusto dell'acquisizione di FOX da parte di Disney".

Ma Reynolds non ha ancora perso le speranze: "Magari un giorno riusciremo a portarlo sullo schermo. non è un musical, ma è un vero e proprio film di Natale di Deadpool. Quindi, magari, un giorno...".

E come ci insegnano anche solo i fatti più recenti, la speranza di Reynolds è sempre l'ultima a morire, e spesso viene premiata... Pensate al ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine per il nuovo film!

Deadpool 3: Ryan Reynolds svela come ha convinto Hugh Jackman a tornare nei panni di Wolverine

Dopo averlo "corteggiato" per ben sei anni "è stato Hugh alla fine a dire 'Credo di essere pronto per tornare'" aveva raccontato Reynolds ai microfoni di ET "Tutto ciò che abbiamo dovuto fare a quel punto è stato vendre l'idea a Kevin Feige, e non ci è voluto molto. E così, eccoci qui".

Deadpool 3 dovrebbe arrivare al cinema nel 2024, diretto da Shawn Levy.