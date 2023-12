Deadpool, Rob Liefeld: 'Fox sa chi ha diffuso il test footage che ha portato alla realizzazione dei film'

Il creatore del fumetto dedicato alle avventure di Deadpool ha dichiarato che i vertici di 20th Century Fox sanno chi ha diffuso online il test footage che, suscitando l'entusiasmo dei fan, ha portato a ottenere il via libera alla produzione del film.

L'artista, intervistato da ComicBook, ha avuto modo di ricordare quanto accaduto alcuni anni fa, pur mantenendo segreta l'identità del "colpevole".

La rivelazione dell'artista

Rob Liefeld, ha infatti risposto alla domanda se sia a conoscenza di chi ha condiviso online il video usato come test footage di Deadpool dichiarando: "Sì, e non lo dirò".

L'artista ha aggiunto: "Fox sa chi ha diffuso online il video di Deadpool! Lo sanno. Non sono all'oscuro, okay? Ma non sarò io a dirlo".

Deadpool 3: Dogpool e Ryan Reynolds senza maschera nella nuova foto ufficiale

Liefeld ha ricordato come il test footage sia stato condiviso online nel 2014, subito dopo il San Diego Comic-Con. La reazione dei fan ha obbligato Fox a considerarne la popolarità, di molto superiore a quella legata ad altri progetti all'epoca in fase di sviluppo tratte dai fumetti: "Ha funzionato. Ha dimostrato a Fox che stavano ignorando qualcosa che le persone volevano realmente".