Deadpool 3: Ryan Reynolds svela come ha convinto Hugh Jackman a tornare nei panni di Wolverine

Dopo anni in cui garantiva di aver chiuso per sempre con il ruolo di Wolverine, pochi mesi fa Hugh Jackman è tornato sui suoi passi annunciando la sua presenza in Deadpool 3 a fianco dell'amico Ryan Reynolds. A rivelare i retroscena di tale cambiamento è stato lo stesso Reynolds in una recente intervista.

_"Invecchiando, ho scoperto che c'è un tale valore nel lavorare con le persone che amo, di cui mi fido e conosco da molto tempo. Nella maggior parte dei film che sto facendo in questo periodo, o lavoro con persone con cui ho sempre voluto lavorare o collaboro con amici e familiari, davvero. E considero Hugh più nella categoria della famiglia che degli amici" ha detto Reynolds a Yahoo Entertainment in una nuova intervista per promuovere la sua commedia musicale natalizia, Spirited.

Lo stesso Ryan Reynolds era convinto che la decisione di Hugh Jackman di appendere gli artigli al chiodo fosse definitiva.

Deadpool 3: Hugh Jackman mostra una foto della preparazione fisica per interpretare Wolverine

"La sua presenza in Deadpool era qualcosa che avevo chiesto o sperato di ottenere sin dal primo incontro che ho avuto con Kevin Feige, il capo della Marvel, dopo che la Disney ha acquistato la Fox", svela Reynolds. "E non era possibile. Questo è stato anni fa e non era possibile allora. Poi, all'improvviso, Hugh ha detto che era interessato e sono corso da Kevin Feige per dirgli 'Sta chiedendo di tornare ... Questo è qualcosa che Hugh è interessato a fare'. Feige ha accettato subito. Per me è un sogno che si avvera".".

Ryan Reynolds è anche entusiasta del fatto che Shawn Levy, che ha diretto due dei suoi progetti più recenti - Free Guy del 2021 e il film Netflix di quest'anno The Adam Project - dirigerà Deadpool 3:

"Lo stesso con Shawn Levy, anche lui per è famiglia. Questo è il nostro terzo film insieme. Quindi sarà un'esperienza mlto divertente".