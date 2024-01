Deadpool 3, il sorprendente look della Variante di Deadpool svelato nelle foto dal set [SPOILER]

Ryan Reynolds sfoggia un look sorprendente nelle nuove foto dal set di Deadpool 3 che contengono un notevole spoiler. L'appello dello stesso Ryan Reynolds a non divulgare immagini che rovineranno la sorpresa ai fan è rimasto inascoltato mentre le foto dell'attore fanno il giro della rete alimentando nuove teorie.

Nelle foto, Reynolds foggia una lunga chioma sul set in esterni nel sud dell'Inghilterra, inoltre il suo volto non presenta le ben note cicatrici del Mercenario Chiacchierone. Da quanto possiamo vedere, il suo personaggio sembra confrontarsi con una versione più vecchia di se stesso, interpretata da una controfigura.

Quando le telecamere si sono spente, il divo è stato visto avvolto in un piumino blu scuro per proteggersi dal gelido clima britannico. Al suo fianco possiamo vedere Hugh Jackman, che riprenderà il suo famigerato ruolo di Wolverine nel film, in costume per la scena.

Le riprese di Deadpool 3 sono iniziate lo scorso anno, ma sono state sospese per quattro mesi da luglio a novembre a causa dello sciopero del SAG-AFTRA. Il nuovo set si è trasferito nel Regno Unito nel tentativo di conciliare gli impegni di Reynolds con la sua squadra di calcio, il Wrexham.

Deadpool 3: ecco quando debutterà il trailer con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Le teorie dei fan

Che Deadpool 3 sia legato al Multiverso è ormai un dato di fatto, corroborato dai preannunciati camei che vedranno l'arrivo di alcuni personaggi degli X-Men oltre a Wolverine. Di fronte alle foto di Ryan Reynolds sono partite le speculazioni degli utenti sul plot.

"Sicuramente una versione alternativa. Sembra davvero cool", ha scritto un fan.

"Ohh questo è sicuramente il multiverso. SÌ!" ha aggiunto un altro entusiasta.

Un utente ha commentato: "In un universo alternativo, ha riacquistato il suo bel viso, ma ha perso la sua ragazza".

Deadpool 3 arriverà nei cinema in estate.