Deadpool 3, Ryan Reynolds non vede l'ora di lavorare con Matthew Macfadyen: "Uno dei migliori attori"

Deadpool 3, il nuovo cinecomic con protagonista Ryan Reynolds, vedrà l'aggiunta di Matthew Macfadyen all'universo Marvel, e l'interprete del mercenario chiacchierone non potrebbe esserne più felice.

Il mese scorso è stato annunciato che Matthew Macfadyen sarà nel cast di Deadpool 3, l'atteso threequel della saga Marvel precedentemente targata FOX, e ora sotto l'egida dei Marvel Studios.

Non conosciamo ancora il ruolo che l'attore di Succession porterà sullo schermo, ma qualunque personaggio sia, lo interpreterà alla grande, e di questo sembra esserne convinto anche Ryan Reynolds.

"Credo che Matthew Macfadyen sia uno degli attori più interessanti in circolazione" premette Reynolds "E il fatto che sarà ogni giorno sul set del nostro Deadpool mi fa venire i nervi a fior di pelle, rimarrò lì a guardarlo pieno d'ammirazione".

@etalkctv Who knew Ryan Reynolds is such a fan of Matthew Macfadyen????? The 'Deadpool' actor gushes over one of Matthew's recent roles in 'Succession,' #TomWambsgans and admits he's starstruck to see Matthew on the set of 'Deadpool 3' everyday???? What are your thoughts on the duo of Matthew Macfadyen and Ryan Reynolds's dynamic? ???????? Watch Matthew's upbeat, awkward and aggressive sense of humour as Tom Wambsgans in 'Succession' on @cravecanada Sunday 9p ET ???? #RyanReynolds #MatthewMacfadyen #Deadpool3 #SuccessionHBO ♬ original sound - etalk

E ribadisce poi: "Tifo per lui, è uno dei migliori attori al momento. E non scherzo. Lo adoro in Succession. Non posso che apprezzare un tipo che oscilla tra la fiogura del villain e dell'eroe. E il martire. E tante altre cose".

L'uscita nelle sale di Deadpool 3 è attualmente prevista per la fine del 2024, e nel cast vedremo anche Hugh Jackman, Emma Corrin e Morena Baccarin.