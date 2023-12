Deadpool 3: Ryan Reynolds ironizza sulle foto rubate dal set condividendo i fotomontaggi realizzati dai fan

Ryan Reynolds ha chiesto di non rovinare la visione di Deadpool 3 condividendo le foto rubate dal set e la star canadese ha deciso di ironizzare sulla situazione condividendo i divertenti fotomontaggi creati dai fan.

L'attore canadese ha così condiviso sui social alcuni scatti modificati.

L'ironia della star canadese

Sulle sue pagine online, Ryan Reynolds ha scritto è tornato a parlare dei potenziali spoiler rivelati dagli scatti realizzati durante le riprese del terzo film scrivendo: "Deadpool è iniziato con un leak. Quindi mi unisco anche io. Ma per favore non usate troppo la frase 'Deadpool Leaks' perché potrebbe rovinare i risultati delle ricerche se qualcuno fosse alla ricerca dei leak su Deadpool o gli spoiler su Deadpool o, forse, gli scoop su Deadpool".

Gli scatti pubblicati online dall'attore mostrano l'interprete di Wade Wilson e Hugh Jackman sul set insieme a Topolino, Predator e persino Urkel, oltre a Willy, riferimento a Saturday Night Live.

Il successo dei film

Deadpool aveva ottenuto il via libera alla produzione proprio grazie alla diffusione online di un video "rubato" realizzato come test. 20th Century Fox ha però preso la decisione giusta, considerando che il film ha incassato oltre 780 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il sequel è salito a 785 milioni di dollari.

Alla regia del terzo capitolo delle avventure del mercenario ci sarà Shawn Levy, che ha già diretto Reynolds in Free Guy e The Adam Project.