Ryan Reynolds chiede ai paparazzi di non spoilerare Deadpool 3: 'Smettetela di pubblicare foto dal set'

Dopo la fine dello sciopero degli attori, che ha paralizzato Hollywood per buona parte di quest'anno, sono ricominciate le riprese di Deadpool 3 e - di conseguenza - sono trapelate online tantissime nuove foto dal set del film prodotto dai Marvel Studios. Gli scatti, che mostrano tanti nuovi personaggi e veicoli, includono però alcuni spoiler sulla trama del film... che non tutti hanno apprezzato.

Attraverso una Instagram Story pubblicata sul suo profilo, Ryan Reynolds ha chiesto ai paparazzi di smetterla di pubblicare le foto rubate dal set: "Le sorprese sono parte della magia del cinema. Per noi è importante girare il nuovo Deadpool in location reali e naturali, usando effetti pratici senza realizzarlo al chiuso in digitale", ha spiegato l'attore. "Le foto scattate continuano a spoilerare le sorprese, creando una situazione difficile per tutti. Spero che alcuni siti e canali social evitino di pubblicare le immagini prima che siano pronte. Questo film è costruito per emozionare il pubblico, speriamo fortemente di riuscire a preservare la questa magia fino all'uscita sul grande schermo."

Reynolds ha poi aggiunto: "Uno dei motivi per cui vengono condivisi questi spoiler è perché le persone sono entusiaste e capisco comunque che non si tratta di un problema enorme ed è uno di quei "problemi buoni". Sto adorando realizzare questo film."

Il creatore del fumetto dedicato alle avventure di Deadpool ha dichiarato che i vertici di 20th Century Fox sanno chi ha diffuso online il test footage che, suscitando l'entusiasmo dei fan, ha portato a ottenere il via libera alla produzione del film. Il fumettista, intervistato da ComicBook.com, ha avuto modo di ricordare quanto accaduto alcuni anni fa, pur mantenendo segreta l'identità del "colpevole".

Rob Liefeld, ha infatti risposto alla domanda se sia a conoscenza di chi ha condiviso online il video usato come test footage di Deadpool dichiarando: "Sì, e non lo dirò". L'artista ha aggiunto: "Fox sa chi ha diffuso online il video di Deadpool! Lo sanno. Non sono all'oscuro, okay? Ma non sarò io a dirlo".

Liefeld ha ricordato come il test footage sia stato condiviso online nel 2014, subito dopo il San Diego Comic-Con. La reazione dei fan ha obbligato Fox a considerarne la popolarità, di molto superiore a quella legata ad altri progetti all'epoca in fase di sviluppo tratte dai fumetti: "Ha funzionato. Ha dimostrato a Fox che stavano ignorando qualcosa che le persone volevano realmente".