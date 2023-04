Deadpool 3: Ryan Reynolds e Emma Corrin insieme prima delle riprese del film Marvel

Nelle ultime ore sono state diffuse alcune foto che ritraggono Ryan Reynolds in compagnia di Emma Corrin, prima dell'inizio delle riprese di Deadpool 3, previsto tra qualche settimana; la Corrin dovrebbe interpretare la villain della pellicola diretta da Shawn Levy e che sancirà il debutto nel Marvel Cinematic Universe per il Mercenario Chiacchierone.

I due attori sono stati immortalati mentre erano insieme allo stadio per una partita del Wrexham AFC. Dagli scatti possiamo immaginare che il look sfoggiato dall'attrice di The Crown potrebbe essere lo stesso con cui la vedremo in Deadpool 3.

Deadpool 3: Emma Corrin nel cast del cinecomic con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Deadpool 3 arriverà nelle sale l'8 novembre 2024 e potrebbe non rappresentare l'ultima apparizione di Hugh Jackman come Wolverine sul grande schermo: si vocifera infatti di un suo possibile cameo in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026. A dirigere questa terza avventura di Deadpool sul grande schermo sarà come detto Levy, che ha già diretto Ryan Reynolds in Free Guy - Eroe per gioco e The Adam Project.