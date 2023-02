Deadpool 3: Emma Corrin nel cast del cinecomic con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Come rivelato dallo stesso Ryan Reynolds, Emma Corrin è entrata nel cast di Deadpool 3, film che vedrà l'esordio del personaggio nel Marvel Cinematic Universe e che già include Hugh Jackman, che tornerà nei panni di Wolverine.

Reynolds ha dato il benvenuto a Corrin nella "famiglia Deadpool" su Twitter, dove sono state rivelate tutte le grandi novità di questo film fino ad ora. Deadline sostiene che l'attrice interpreterà un cattivo nel film.

Non si sa ancora molto di Deadpool 3, a parte il fatto abbastanza significativo che Hugh Jackman farà uscire dal pensionamento la sua versione di Wolverine per apparire nel film. Naturalmente, nonostante una battuta di Deadpool 2 che ha sottolineato la morte del personaggio in Logan - The Wolverine, il Wolverine di Jackman viene da un punto precedente della linea temporale rispetto al film di James Mangold, e la sua apparizione in Deadpool non cambierà il commiato toccante che il suo personaggio (e il Professor X di Patrick Stewart) hanno avuto in quel film.

Deadpool 3 sarà scritto da Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin di Bob's Burgers, mentre gli sceneggiatori di Deadpool e Deadpool 2 Rhett Reese e Paul Wernick torneranno a contribuire alla sceneggiatura.

Al momento non sono stati confermati altri membri del cast, ma sappiamo che il film sarà il primo del franchise a essere distribuito dai Marvel Studios, dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney.