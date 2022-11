Deadpool 3: Ryan Reynolds smetterà di interpretare il personaggio dopo il film? Ecco la sua risposta

Dopo anni di gestazione e rimandi, Deadpool entrerà finalmente a far parte del Marvel Cinematic Universe. E lo farà in grande stile con un terzo capitolo in arrivo nel 2024 assieme al clamoroso ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

A quanto pare, però, Deadpool 3 segnerà l'ultima volta di Ryan Reynolds nei panni del mercenario chiacchierone. "Interpreterò Deadpool soltanto per i prossimi due anni. Questo film e poi è finita" ha dichiarato l'attore ai microfoni del The Jess Cagle Show.

Deadpool 3: Ryan Reynolds condivide la scena post credit del sequel con Wolverine ed esprime il suo entusiasmo

Al momento i Marvel Studios non hanno confermato né smentito le sue dichiarazioni, ma si tratta di una notizia abbastanza scioccante per i fan che hanno sempre visto in Ryan Reynolds il Deadpool perfetto. Di recente l'attore aveva dichiarato di come pensasse che l'esperienza di Jackman nei panni di Wolverine fosse ormai archiviata dopo Logan, film del 2017, ma l'incontro con Kevin Feige ha cambiato le carte in tavola.

Deadpool 3 sarà diretto da Shawn Levy, regista di Free Guy e del film Netflix The Adam Project, sempre con Ryan Reynolds protagonista. Le riprese partiranno prima dell'estate 2023 e l'uscita nelle sale è fissata all'8 novembre 2024. Hugh Jackman ha voluto parlare direttamente con i suoi fan, assicurando loro che il Wolverine di Deadpool 3 sarà il più arrabbiato che abbiano mai visto.