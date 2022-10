Deadpool 3, Hugh Jackman: "Da tempo si stava lavorando al ritorno di Wolverine"

Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno svelato i retroscena del ritorno di Wolverine in Deadpool 3 e il momento in cui la star australiana ha accettato la proposta dell'amico.

Deadpool 3 segnerà il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, dopo aver detto addio al personaggio nel 2017 con il film Logan, ma la star australiana ha rivelato che da tempo si stava lavorando per coinvolgerlo nel sequel con Ryan Reynolds.

I due grandi amici hanno infatti condiviso qualche retroscena con Variety, spiegando in che modo sono riusciti a realizzare finalmente uno dei grandi desideri dei fan del franchise.

Ryan Reynolds ha spiegato che il suo primo incontro con Kevin Feige, presidente i Marvel Studios, è avvenuto tre anni e mezzo fa, dopo l'acquisizione di Fox da parte della Disney. Il passaggio ha infatti permesso l'introduzione del personaggio nel Marvel Cinematic Universe, situazione che ha reso necessario un confronto per stabilire la direzione da prendere.

Il protagonista di Deadpool ha raccontato: "Ho incontrato Kevin per parlare di cosa avrebbe riservato il futuro a Deadpool dopo quella transazione ed è emersa, durante il meeting, la domanda riguardante la possibilità di trovare un modo per realizzare un film con Deadpool e Wolverine. All'epoca non era possibile. Il fatto che ora stia accadendo è piuttosto eccitante".

Hugh Jackman, accennando a quella che sarà la sua decima interpretazione di Wolverine, ha svelato che sta già iniziando a prepararsi fisicamente: "Una piccola parte di me ora pensa che sarei migliore. Si tratta dell'arroganza legata all'età o qualcosa di diverso? Wolverine è un personaggio tormentato, più di me. Ma ho sempre avuto la sensazione che si trovi a suo agio nella propria pelle. E io ora mi sento più a mio agio, anche se è tutto più complicato".

L'attore australiano ha poi spiegato quando ha iniziato a cambiare idea pensando al suo addio definitivo all'universo degli X-Men: "Sono andato a una proiezione di Deadpool. Dopo 20 minuti ho pensato 'Ah, dannazione!'. tutto quello che continuavo a vedere nella mia testa era '48 ore' con Nick Nolte ed Eddie Murphy. Quindi è qualcosa che bolle in pentola da molto tempo. Mi ci è voluto solo di più per arrivarci".

La decisione di accettare le richieste, che a quanto pare sono state 'quotidiane', di realizzare un film con Deadpool e Wolverine, è stata però presa ad agosto: "Penso, in realtà, che Ryan ci avesse rinunciato. Credo sia stato un grande shock per lui. C'era stata una pausa enorme e poi ha detto 'Non riesco a credere alla coincidenza'". Hugh ha infatti chiamato Ryan durante una vacanza in spiaggia alla fine dell'estate e Reynolds aveva già fissato un incontro con Marvel e Feige per parlare di Deadpool 3, meeting a cui ha potuto dire al presidente della Marvel che Jackman aveva accettato di recitare nel film che sarebbe stato diretto da Shawn Levy.

Ryan Reynolds ha quindi ammesso: "Sono elettrizzato. Poter arrivare sul set con uno dei miei più cari amici ogni giorno è un sogno che diventa realtà. Ma farlo con questi due personaggi iconici uno a fianco dell'altro supera la mia più folle immaginazione".

L'interprete di Deadpool ha ricordato che l'amico e collega è in grado di passare dai ruoli da supereroe ai musical senza difficoltà, oltre a interpretare personaggi "vulnerabili e intensi in film di ogni genere, con ogni budget e che si rivolgono a tutti i tipi di pubblico".

I fan dovranno inoltre attendere prima di scoprire il titolo ufficiale del sequel, Jackman ha ammesso: "Sono piuttosto certo che a Wolverine non piacerebbe Deadpool 3".