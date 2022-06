Deadpool 3 sarà "un pesce fuor d'acqua" secondo i suoi autori

Deadpool 3 sarà il primo film della saga del Mercenario Chiacchierone a fare ufficialmente parte del Marvel Cinematic Universe e come rivelano i suoi autori Paul Wernick e Rhett Reese sarà un pesce fuor d'acqua.

Una scena di Deadpool 2

Finora la saga di Deadpool ha fornito grandi soddisfazioni e un enorme successo ai suoi autori che hanno "osato" sfidando il pubblico con film sboccati, provocatori e x-rated. L'acquisto di Fox da parte di Disney ha reso ufficialmente Deadpool parte del Marvel Cinematic Universe perciò i fan temono che la verve del franchise interpretato da Ryan Reynolds sia "addomesticata" dal buonismo Marvel. Pare che non sarà esattamente così.

In una recente intervista con Post Cred Pod, Paul Wernick e Rhett Reese hanno fatto il punto su Deadpool 3 anticipando:

"È una meravigliosa opportunità per un pesce fuor d'acqua. Deadpool è un pazzo al centro di un film. Di solito, i pazzi sono personaggi secondari e il protagonista è ragionevolmente sano di mente, ma il nostro film rovescia questo assunto. Far piombare un pazzo in un un mondo molto sano di mente, è oro colato. Sarà davvero divertente".

Deadpool 2: Brad Pitt e Matt Damon, i loro strambi camei nel film

Agli sceneggiatori è stato quindi chiesto se ci sono personaggi o aspetti dell'MCU che non vedono l'ora di prendere in giro, e Reese ha risposto:

"Quanti film ci hanno regalato? Abbiamo un tesoro di cose da prendere in giro e Deadpool è democratico, quindi il gioco è leale per tutti".

I vertici della Disney e gli stessi Paul Wernick e Rhett Reese hanno assicurato a più riprese che l'ingresso nell'MCU non annullerà l'umorismo sporco di Deadpool, e con il ritorno di Shawn Levy alla regia del terzo capitolo ci aspettiamo che il caos prosegua senza sosta.