Deadpool 2: Brad Pitt e Matt Damon, i loro strambi camei nel film

Ebbene sì, in Deadpool 2 recitano anche Brad Pitt e Matt Damon. I due attori Premi Oscar compaiono in scena in due camei decisamente strambi, uno dei quali davvero rapidissimo.

Il primo è protagonista del progetto X-Force, progetto che include anche un uomo invisibile noto con il nome di Svanitore. Il pubblico si rende conto che questo personaggio è interpretato da Brad Pitt nell'esatto momento in cui lo Svanitore viene fulminato rimanendo impigliato ai cavi dell'alta tensione e appare per pochissimi secondi. Per questa sua partecipazione, Pitt ha accettato il minimo sindacale e un caffè di Starbucks portato a mano da Ryan Reynolds sul set!

Ma non finisce qui! In Deadpool 2, infatti, c'è spazio anche per un cameo di Matt Damon! Il co-sceneggiatore Rhett Reese ha raccontato di aver scritto una scena esilarante per Ryan Reynolds dedicata "all'inadeguatezza della carta igienica per la corretta igiene di un essere umano". L'attore, però, ha deciso di contattare il suo amico Matt Damon e proporgli questo breve ruolo.

Nei titoli di coda il personaggio è annoverato come Dickie Greenleaf, lo stesso nome del personaggio interpretato da Jude Law ne Il talento di Mr. Ripley.